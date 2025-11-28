Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 90 HCV tại SEA Games 33

TPO - Với lực lượng 1.165 thành viên và sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở 47 môn thi đấu, Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu giành ít nhất 90 HCV tại SEA Games 33, quyết tâm duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33.

Chiều 28/11, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam long trọng tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) năm 2025 tại Thái Lan.

Buổi lễ có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Olympic Việt Nam; đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia; cùng các Huấn luyện viên và Vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi gắm niềm tin lớn lao vào các tuyển thủ khoác trên mình “lá cờ đỏ sao vàng”, khẳng định đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, bản lĩnh và khí phách Việt Nam.

"Hàng triệu con tim của người hâm mộ thể thao nước nhà đang hướng về Đoàn Thể thao Việt Nam, các HLV, VĐV và đặt trọn niềm tin, hy vọng vào các bạn với “lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo”. Chúng ta tin tưởng rằng Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh Việt Nam, ý chí Việt Nam, khí phách Việt Nam, thi đấu quả cảm, chiến thắng vẻ vang, mang vinh quang về cho Tổ quốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, góp phần tạo dựng khí thế, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nỗ lực phấn đấu cao nhất, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng cũng dặn dò từ đấu trường này, Thể thao Việt Nam hãy "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", hướng tới những mục tiêu cao hơn như chuẩn bị các điều kiện để có thể đăng cai Asian Games, Olympic, World Cup.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu quyết tâm, cao thượng và hoàn thành mục tiêu.

Năm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, gồm: 1 Trưởng đoàn; 3 Phó Trưởng đoàn; 69 cán bộ và nhân viên y tế; 44 lãnh đội; 16 chuyên gia; 191 huấn luyện viên; 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn. Đây là lực lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn và thể hiện quyết tâm cao trong nhiệm vụ thi đấu tại Đại hội.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thẳng thắn nhìn nhận Đoàn vẫn đối mặt không ít thách thức: nhiều môn trọng điểm đang trong giai đoạn trẻ hóa; một bộ phận VĐV còn thiếu kinh nghiệm quốc tế; kinh phí tập huấn nước ngoài chưa tương xứng nhu cầu; trong khi các đối thủ mạnh như Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Philippines đều có sự đầu tư lớn và mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

“Dù khó khăn, toàn thể cán bộ, chuyên gia, HLV và VĐV của đoàn đều ý thức sâu sắc đây là vinh dự lớn lao. Mỗi tuyển thủ ra sân đều chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc", ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định.

Trên cơ sở đánh giá chuyên môn và kết quả chuẩn bị, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 91 đến 110 HCV, phấn đấu duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành tích của cả đội tuyển bóng đá nam và nữ.