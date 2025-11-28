Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 90 HCV tại SEA Games 33

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với lực lượng 1.165 thành viên và sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở 47 môn thi đấu, Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu giành ít nhất 90 HCV tại SEA Games 33, quyết tâm duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

1-568.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33.

Chiều 28/11, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam long trọng tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) năm 2025 tại Thái Lan.

Buổi lễ có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Olympic Việt Nam; đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia; cùng các Huấn luyện viên và Vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi gắm niềm tin lớn lao vào các tuyển thủ khoác trên mình “lá cờ đỏ sao vàng”, khẳng định đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, bản lĩnh và khí phách Việt Nam.

"Hàng triệu con tim của người hâm mộ thể thao nước nhà đang hướng về Đoàn Thể thao Việt Nam, các HLV, VĐV và đặt trọn niềm tin, hy vọng vào các bạn với “lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo”. Chúng ta tin tưởng rằng Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh Việt Nam, ý chí Việt Nam, khí phách Việt Nam, thi đấu quả cảm, chiến thắng vẻ vang, mang vinh quang về cho Tổ quốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, góp phần tạo dựng khí thế, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nỗ lực phấn đấu cao nhất, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng cũng dặn dò từ đấu trường này, Thể thao Việt Nam hãy "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", hướng tới những mục tiêu cao hơn như chuẩn bị các điều kiện để có thể đăng cai Asian Games, Olympic, World Cup.

2.jpg
Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu quyết tâm, cao thượng và hoàn thành mục tiêu.

Năm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, gồm: 1 Trưởng đoàn; 3 Phó Trưởng đoàn; 69 cán bộ và nhân viên y tế; 44 lãnh đội; 16 chuyên gia; 191 huấn luyện viên; 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn. Đây là lực lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn và thể hiện quyết tâm cao trong nhiệm vụ thi đấu tại Đại hội.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thẳng thắn nhìn nhận Đoàn vẫn đối mặt không ít thách thức: nhiều môn trọng điểm đang trong giai đoạn trẻ hóa; một bộ phận VĐV còn thiếu kinh nghiệm quốc tế; kinh phí tập huấn nước ngoài chưa tương xứng nhu cầu; trong khi các đối thủ mạnh như Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Philippines đều có sự đầu tư lớn và mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

“Dù khó khăn, toàn thể cán bộ, chuyên gia, HLV và VĐV của đoàn đều ý thức sâu sắc đây là vinh dự lớn lao. Mỗi tuyển thủ ra sân đều chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc", ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định.

Trên cơ sở đánh giá chuyên môn và kết quả chuẩn bị, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 91 đến 110 HCV, phấn đấu duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành tích của cả đội tuyển bóng đá nam và nữ.

Trọng Đạt
#Thể thao Việt Nam #SEA Games 33 #HCV #Đoàn thể thao #Thể thao Đông Nam Á #Vận động viên #Mục tiêu thể thao

Xem thêm

Cùng chuyên mục