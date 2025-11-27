Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

U22 Việt Nam sẽ thi đấu ở sân nào sau điều chỉnh mới nhất của ban tổ chức SEA Games 33?

Đặng Lai

TPO - Trong cuộc họp vừa diễn ra, ban tổ chức SEA Games 33 đã chốt được các phương án sau khi dời địa điểm đăng cai 10 môn thi đấu của chương trình đại hội ra khỏi Songkhla. Câu hỏi được quan tâm nhất, là bảng B môn bóng đá nam sẽ tổ chức ở đâu, đã có lời giải.

u22-vn.jpg

Theo đó, bảng B của đội tuyển U22 Việt Nam, U22 Lào và U22 Malaysia từ Songkhla sẽ được chuyển về thủ đô Bangkok và thi đấu ở Rajamangala, sân vận động quốc gia của Thái Lan. Như vậy 2 bảng A và B sẽ thi đấu chung sân với tần suất 1 ngày 2 trận. Lịch thi đấu chưa được công bố nhưng nhiều khả năng vẫn giữ nguyên. U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào vào 4/12 và gặp U22 Malaysia vào 12/12.

Đây là quyết định mang tới lợi thế cho U22 Việt Nam vì đội không phải di chuyển địa điểm xa. Và ban huấn luyện có thể “soi giò” các đối thủ tiềm năng ở bảng A. Không loại trừ khả năng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp một đại diện bảng A ở bán kết.

1-17359860170071614863244.jpg
Rajamangala là sân bóng lớn nhất Thái Lan

Có thể nói, bảng B chứng kiến nhiều xáo trộn nhất về lịch thi đấu. Ban đầu, có lẽ vì muốn tránh để U22 Việt Nam hay U22 Malaysia “đọc bài” mà Thái Lan đã chuyển bảng B từ Bangkok đến Chiang Mai (cách gần 700km ở miền Bắc). Sau đó, ban tổ chức lại điều bảng B xuống tận Songkhla cách Bangkok gần 1.000 km ở miền Nam.

Nhưng do ảnh hưởng của lũ lụt, tỉnh Songkhla đã rút tên khỏi các địa phương đăng cai SEA Games 33. Và phương án cuối cùng là bảng đấu của U22 Việt Nam sẽ diễn ra ở Rajamangala, Bangkok.

Ngoài ra, ban tổ chức SEA Games 33 cũng ấn định địa điểm mới cho các môn thể thao vừa được chuyển từ Songkhla.

ĐỊA ĐIỂM MỚI CỦA 10 MÔN THỂ THAO VỪA ĐƯỢC CHUYỂN TỪ SONGKHLA VỀ BANGKOK

Quyền Anh (chuyển về >) Nhà thi đấu Lumpini.

Cờ vua > Khách sạn The Bazaar Bangkok.

Kabaddi > Trung tâm Điều hành Thể thao, Đại học Công nghệ Rajamangala Rattanakosin.

Wushu > Khu phức hợp Chính phủ Chaengwattana (tòa nhà Ratprasasanaphakdi).

Pencak Silat > Nhà thi đấu Impact, Muang Thong Thani.

Judo > Hội trường Rajamangala, đại học Công nghệ Rajamangala Thanyaburi

Bi sắt > Đại học Valaya Togetherkorn Rajabhat

Karate > Siam Park

Đấu vật > Hội trường Thái Bình Dương (Chonburi)

Bóng đá > Sân Rajamangala

Đặng Lai
#SEA Games #bóng đá nam #bóng đá SEA Games #Thái Lan #Việt Nam #Malaysia #U22 Việt Nam #Campuchia #U22 Campuchia

