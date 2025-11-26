Tuyển thủ U22 Việt Nam không ngại đổi sân, giữ vững mục tiêu vàng SEA Games 33

TPO - Trước khả năng bảng đấu phải chuyển địa điểm do ngập lụt ở Songkhla, các tuyển thủ U22 Việt Nam khẳng định tinh thần không lay chuyển, tiếp tục rèn luyện với cường độ cao để hướng tới mục tiêu giành HCV tại SEA Games 33.

Chiều 26/11, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục miệt mài rèn quân tại sân Bà Rịa (TP.HCM), hướng tới việc hoàn thiện lối chơi và chốt danh sách dự SEA Games 33.

Ngay sau phần khởi động, các tuyển thủ bước ngay vào những bài tập kỹ chiến thuật với cường độ cao. HLV Kim Sang-sik liên tục xoay tua đội hình, chia đôi đội hình đấu tập nhằm rà soát phong độ từng vị trí và thử nghiệm các phương án chiến thuật trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện đội có 25 cầu thủ tập trung tại Bà Rịa. Ba cầu thủ của Công An Hà Nội gồm Lý Đức, Minh Phúc và Đình Bắc sẽ hội quân ngày 28/11 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại AFC Champions League Two.

Trước khi kết thúc đợt tập huấn, HLV Kim Sang-sik sẽ rút danh sách xuống còn 23 cầu thủ. Điều này tạo nên bầu không khí cạnh tranh sôi nổi trong toàn đội.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, toàn đội đang dần bắt nhịp với cường độ tập luyện cao. Anh khẳng định bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Về vấn đề thể lực, Thanh Nhàn tiết lộ ban huấn luyện vẫn duy trì các bài tập nặng nhằm giúp toàn đội duy trì nền tảng cần thiết cho giải đấu.

Trước khả năng bảng B, nơi U22 Việt Nam góp mặt, có thể thay đổi địa điểm thi đấu do ngập lụt ở Songkhla, Thanh Nhàn cho biết toàn đội không bị ảnh hưởng tinh thần và vẫn tập trung cho mục tiêu HCV.

Theo chân sút sinh năm 2003, Indonesia và Thái Lan là hai đối thủ đáng gờm nhất, nhưng “đối thủ lớn nhất vẫn là chính bản thân chúng tôi. U22 Việt Nam phải cải thiện từng ngày để hướng tới mục tiêu cuối cùng".

Chia sẻ về sự cạnh tranh ở hàng công, Thanh Nhàn cho rằng mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh riêng và anh sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất để giành niềm tin của HLV. Tiền đạo trẻ cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và kỳ vọng nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ của CĐV Việt Nam trong hành trình tại SEA Games 33.