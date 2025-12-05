Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tất tần tật về lễ bốc thăm World Cup 2026 hôm nay

A Phi

TPO - Tìm hiểu tất cả các thông tin chi tiết quan trọng, bao gồm thời gian, địa điểm và các đội tuyển đã giành vé tham gia trước lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup 2026.

boc-tham-world-cup-2026.jpg

Lễ bốc thăm World Cup 2026 diễn ra khi nào?

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 diễn ra vào 12h00 ngày 5/12 (giờ Mỹ), tương đương 0h00 ngày 6/12 giờ Việt Nam.

Lễ bốc thăm World Cup 2026 diễn ra ở đâu?

Buổi lễ được tổ chức tại Trung tâm Kennedy ở Washington DC, Mỹ.

Các đội tuyển đã giành vé tham dự World Cup 2026

Đến thời điểm bốc thăm, 42/48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 đã được xác định, bao gồm:

+ Đồng chủ nhà: Canada, Mexico, Hoa Kỳ

+ Châu Á (AFC): Úc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Qatar, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan

+ Châu Phi (CAF): Algeria, Cabo Verde, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Ghana, Morocco, Senegal, Nam Phi, Tunisia

+ Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf): Curacao, Haiti, Panama

+ Nam Mỹ (CONMEBOL): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

+ Châu Đại Dương (OFC): New Zealand

+ Châu Âu (UEFA): Áo, Bỉ, Croatia, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ

danh-sach.jpg

Các đội tuyển còn lại

6/48 đội tuyển tham dự FIFA World Cup 2026 vẫn chưa được xác định và sẽ chỉ được công bố vào tháng 3/2026.

4 đội sẽ đến từ vòng play-off UEFA gồm 16 đội, bao gồm Albania, Bosnia và Herzegovina, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Ý, Kosovo, Bắc Ireland, Bắc Macedonia, Ba Lan, Cộng hòa Ireland, Romania, Slovakia, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và xứ Wales.

Hai suất còn lại sẽ được tranh tài bởi sáu đội - Bolivia, Congo, Iraq, Jamaica, New Caledonia và Suriname - tại Giải đấu Play-Off liên lục địa World Cup 2026.

Thể thức bốc thăm World Cup 2026

Giống như trước đây, các đội tuyển tham dự được chia vào 4 nhóm hạt giống để bốc thăm chia bảng. Các đội chủ nhà được phân vào các vị trí A1 (Mexico), B1 (Canada) và D1 (Mỹ), theo lịch thi đấu được công bố năm ngoái. Danh sách đầy đủ các nhóm hạt giống như sau:

Nhóm 1: Canada, Mexico, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức

Nhóm 2: Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Úc

Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Nam Phi

Nhóm 4: Jordan, Cabo Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand, 4 đội play-off châu Âu A, B, C và D, 2 đội play-off liên lục địa

Lễ bốc thăm sẽ bắt đầu với tất cả các đội từ nhóm 1 được bốc thăm vào các bảng A đến L. Sau đó, các nhóm 2, 3 và 4 sẽ lần lượt được bốc thăm theo thứ tự.

Xem trực tiếp bốc thăm World Cup 2026 ở đâu?

Lễ bốc thăm sẽ được tường thuật trực tiếp trên FIFA.com và các kênh truyền thông xã hội của FIFA World Cup.

A Phi
#bốc thăm World Cup 2026 #lễ bốc thăm World Cup 2026 #World Cup 2026 #trực tiếp bốc thăm World Cup 2026

