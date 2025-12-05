Đơn vị lắp đặt màn hình LED phục vụ SEA Games 33 đình công

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Một lần nữa Ban tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan lại dính vào bê bối, khi nhà thầu lắp đặt màn hình LED phục vụ sự kiện tại tỉnh Chonburi tuyên bố đình công vì khoản tiền đặt cọc vẫn chưa đến tay.

Màn hình LED tại Chonburi Stadium, Chonburi trong trận ra quân đại thắng 8-0 của ĐT nữ Thái Lan trước Indonesia.

Vào ngày 4/12, đơn vị lắp đặt màn hình LED phục vụ các sự kiện của SEA Games 33 tại Chonburi đã tuyên bố trên mạng xã hội sẽ ngừng thi công bởi khoản tiền đặt cọc chưa được thanh toán.

"Lẽ ra tiền đặt cọc phải được thanh toán vào thứ Hai (1/12), nhưng Ban tổ chức khất đến thứ Năm (4/12). Tôi buộc phải chấp nhận và cho họ thời hạn cuối đến 4h chiều. Họ đã hứa nhiều lần nhưng thất hứa cũng nhiều lần. Nếu vẫn không nhận được tiền, tôi đành dừng công việc. Họ sẽ phải tìm đối tác khác và tôi cũng đi làm việc khác", nhà thầu viết, đồng thời nhấn mạnh "SEA Games là sự kiện lớn, nhưng quy trình hợp tác, bao gồm cả việc thanh toán, lại không rõ ràng. Vấn đề tiền nong không chỉ ảnh hưởng đến chúng tôi mà còn cả đội ngũ nhân viên và nhà cung cấp".

Nhà thầu màn hình LED cũng lưu ý, họ chỉ nhận thi công ở khu vực Chonburi, không liên quan đến sân vận động Rajamangala hay những nơi khác nhằm tránh hiểu lầm. Tỉnh Chonburi, nơi cách Bangkok khoảng 100km, là địa điểm tổ chức 15 môn thể thao, trong đó có bóng đá nữ, golf, đấu vật, chèo thuyền và ba môn phối hợp.

Đây không phải lần đầu Ban tổ chức SEA Games 33 bị tố chậm trễ trong các khoản thanh toán cũng như cung cách làm việc thiếu chuyên nghiệp. Vài ngày trước, Rueangrit Santisuk, đạo diễn hình ảnh và ánh sáng được thuê để thiết kế Lễ khai mạc, bế mạc than thở rằng, ông cùng cộng sự đã làm việc cật lực trong 7 tháng với ngân sách hạn hẹp, để rồi đột ngột bị thông báo dừng công việc vào tháng 10 mà chưa nhận được bất cứ khoản tiền nào.

Ngoài ra, nhiều vận động viên Thái Lan cũng cho biết, họ chưa nhận được khoản trợ cấp cho SEA Games 33 hơn ba tháng qua. Trong số các vận động viên bao gồm cả Mongkutphet Phetpraofa, ngôi sao Muay Thái là một trong những gương mặt đại diện của SEA Games 33.

#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33

