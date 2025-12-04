Người Thái có tin chủ nhà sẽ giành huy chương Vàng bóng đá nam?

TPO - SEA Games 33 đã bắt đầu, vậy người dân nước chủ nhà Thái Lan nghĩ gì về sự kiện, đồng thời kỳ vọng gì ở thể thao xứ chùa vàng?

U22 Thái Lan trong trận ra quân SEA Games 33.

Trước thềm SEA Games 33, Đại học Kasembundit (Thái Lan) phối hợp với Viện Quản lý các Tổ chức Thể thao thực hiện cuộc khảo sát rộng rãi với chủ đề "SEA Games 2025 và những kỳ vọng". Các số liệu cho thấy, phần đa người dân Thái Lan quan tâm đến ngày hội thể thao Đông Nam Á cũng như mong đợi vào những kết quả cao của đoàn chủ nhà.

Theo kết quả khảo sát, gần một nửa số người được hỏi (46,02%) biết rõ về đại hội, trong khi 39,66% có nghe nói và chỉ 14,32% không biết. Bên cạnh đó, có tới 72,10% quan tâm đến việc theo dõi các môn thi đấu và rất ít người tỏ ra không quan tâm (3,87%).

Với việc Thái Lan đứng ra đăng cai SEA Games lần đầu tiên sau 8 năm, 24,05% mong đợi qua lần này sẽ giúp nâng cao khả năng tổ chức sự kiện thể thao theo tiêu chuẩn quốc tế, 23,19% hy vọng sẽ giúp nâng cao trình độ của các vận động viên, 15,39% nghĩ rằng sẽ cải thiện hình ảnh đất nước Thái Lan.

Trên khía cạnh thể thao, người Thái hoàn toàn tự tin vào năng lực của các vận động viên của họ. Số người tin tưởng đoàn thể thao Thái Lan có khả năng từ cao đến rất cao sẽ đứng đầu bảng tổng sắp huy chương lên đến 82,15%, chỉ 8,28% bi quan cho rằng cơ hội thấp hoặc rất thấp.

Trong các môn thể thao, bóng đá nam được tin tưởng nhất về khả năng giành vàng, với 89,20%. Tiếp theo bóng chuyền nữ (86,80%), cầu lông (78,60%), futsal (75,30%), taekwondo (72,90%), cầu mây (70,10%), còn Muay Thái chỉ xếp thứ 7 với 69,00%.

Niềm tin dành cho bóng đá nam có lẽ còn cao hơn nữa sau trận thắng tưng bừng 6-1 của U22 Thái Lan ở trận ra quân. Theo HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, đội quân của ông sẽ còn tốt hơn nữa trong những trận kế tiếp, bao gồm các trận bán kết và chung kết.

Để lên tinh thần cho các cầu thủ, ngay sau trận mở màn, Madam Pang Nualphan Lamsam, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đã vào phòng thay đồ và trao cho các cầu thủ khoản tiền thưởng 500.000 baht.