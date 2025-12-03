Thắng chật vật, HLV Kim Sang-sik lý giải U22 Việt Nam có chút lo lắng

TPO - Dù sao U22 Việt Nam cũng đã có chiến thắng để bỏ túi 3 điểm trong trận ra quân môn bóng đá nam bảng B SEA Games 33. Theo HLV Kim Sang-sik, các học trò của ông hơi có chút áp lực ngày ra quân.

HLV Kim Sang-sik đã nói trước trận đấu rằng Lào không còn là đối thủ dễ dàng, đồng thời ca ngợi dấu ấn của HLV Ha Hyeok-jun ở bóng đá Lào rất rõ nét, đặc biệt đội U22 Lào, từ cách tổ chức đến lối chơi. Và đúng như vậy. U22 Việt Nam đã có 90 phút vô cùng vất vả tại Rajamangala mới có thể đánh bại U22 Lào để có được 3 điểm ngày ra quân.

Theo lý giải của ông Kim Sang-sik, U22 Việt Nam "có chút lo lắng vì đây là trận ra quân ở SEA Games". "Nhưng sau đó, mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ và đội giành 3 điểm quan trọng. Giờ là lúc đội hồi phục và chuẩn bị tốt cho trận tiếp theo gặp Malaysia", HLV người Hàn Quốc nói sau trận đấu.

HLV Kim Sang-sik cũng cho biết, ông "rất tiếc với bàn thua mà U22 Việt Nam phải nhận". "Tôi nghĩ kết quả hôm nay là thành quả cho các nỗ lực của các cầu thủ. Tôi hài lòng với kết quả, nhưng trận tới các cầu thủ cần ghi nhiều bàn hơn", ông chia sẻ.

Về phía U22 Lào, HLV Ha Hyeok-jun "tin rằng các cầu thủ đã nỗ lực hết mình đến những phút cuối cùng", để tuy kết quả không như mong đợi, nhưng ông vẫn "tự hào về các học trò". Ông cũng đánh giá U22 Việt Nam vẫn giữ được sức mạnh như trước, đồng thời khẳng định Lào đã có những tiến bộ nhất định để "mọi thứ sẽ tiếp tục cải thiện ở những lần đối đầu tiếp theo".

Sau trận đấu này, U22 Việt Nam sẽ có quãng nghỉ tương đối dài, tới ngày 9/12 mới chơi trận tiếp theo gặp U22 Malaysia vào lúc 16h00 cũng tại sân Rajamangala.