Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thắng chật vật, HLV Kim Sang-sik lý giải U22 Việt Nam có chút lo lắng

Thanh Hải Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù sao U22 Việt Nam cũng đã có chiến thắng để bỏ túi 3 điểm trong trận ra quân môn bóng đá nam bảng B SEA Games 33. Theo HLV Kim Sang-sik, các học trò của ông hơi có chút áp lực ngày ra quân.

1000036899.jpg

HLV Kim Sang-sik đã nói trước trận đấu rằng Lào không còn là đối thủ dễ dàng, đồng thời ca ngợi dấu ấn của HLV Ha Hyeok-jun ở bóng đá Lào rất rõ nét, đặc biệt đội U22 Lào, từ cách tổ chức đến lối chơi. Và đúng như vậy. U22 Việt Nam đã có 90 phút vô cùng vất vả tại Rajamangala mới có thể đánh bại U22 Lào để có được 3 điểm ngày ra quân.

Theo lý giải của ông Kim Sang-sik, U22 Việt Nam "có chút lo lắng vì đây là trận ra quân ở SEA Games". "Nhưng sau đó, mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ và đội giành 3 điểm quan trọng. Giờ là lúc đội hồi phục và chuẩn bị tốt cho trận tiếp theo gặp Malaysia", HLV người Hàn Quốc nói sau trận đấu.

HLV Kim Sang-sik cũng cho biết, ông "rất tiếc với bàn thua mà U22 Việt Nam phải nhận". "Tôi nghĩ kết quả hôm nay là thành quả cho các nỗ lực của các cầu thủ. Tôi hài lòng với kết quả, nhưng trận tới các cầu thủ cần ghi nhiều bàn hơn", ông chia sẻ.

Về phía U22 Lào, HLV Ha Hyeok-jun "tin rằng các cầu thủ đã nỗ lực hết mình đến những phút cuối cùng", để tuy kết quả không như mong đợi, nhưng ông vẫn "tự hào về các học trò". Ông cũng đánh giá U22 Việt Nam vẫn giữ được sức mạnh như trước, đồng thời khẳng định Lào đã có những tiến bộ nhất định để "mọi thứ sẽ tiếp tục cải thiện ở những lần đối đầu tiếp theo".

Sau trận đấu này, U22 Việt Nam sẽ có quãng nghỉ tương đối dài, tới ngày 9/12 mới chơi trận tiếp theo gặp U22 Malaysia vào lúc 16h00 cũng tại sân Rajamangala.

Thanh Hải Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #U22 Việt Nam SEA Games 33 #lịch thi đấu U22 Việt Nam #HLV Kim Sang-sik #BXH bảng B bóng đá nam SEA Games 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục