Trước trận ra quân, HLV Kim Sang-sik nói 'bây giờ gặp Lào không còn dễ dàng'

TPO - Trước trận ra quân của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 môn bóng đá nam, HLV Kim Sang-sik đã dành sự tôn trọng lớn đối với HLV Ha Hyeok-jun cũng như U22 Lào, nhấn mạnh đây sẽ là một trận đấu khó khăn.

Chiến dịch săn vàng SEA Games 33 môn bóng đá nam của U22 Việt Nam sẽ bắt đầu bằng trận đấu với U22 Lào trên sân Rajamangala Stadium, Bangkok. Đây cũng là lần thứ thứ 4 trong vòng 1 năm, HLV Kim Sang-sik chạm trán với người đồng hương Ha Hyeok-jun. Ba lần trước ở cấp đội tuyển (Việt Nam lần lượt thắng 4-1, 5-0 và 2-0), với trận gần nhất cách đây hai tuần, nơi các học trò của HLV Kim Sang-sik đã rất vất vả để có được chiến thắng.

"Trong một năm qua, khi tôi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, những trận gặp Lào không hề dễ dàng", HLV của U22 Việt Nam nói, "Ha Hyeok-jun đã giúp Lào mạnh hơn rất nhiều. Trận mở màn SEA Games 33 ngày 3/12 rất quan trọng với đội U22 Việt Nam bởi ảnh hưởng lớn tới mục tiêu vượt qua vòng bảng. Chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu, tìm kiếm kết quả tốt nhất".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng dành những lời ca ngợi cho người đồng hương, khi nói rằng HLV Ha Hyeok-jun đã làm rất tốt trên nhiều khía cạnh, từ chiến thuật, quản lý đến tổ chức để giúp bóng đá Lào tiến bộ.

"Việt Nam và Lào đã gặp nhau nhiều lần ở cấp độ đội tuyển và chúng tôi toàn thắng, nhưng tôi dành sự tôn trọng đặc biệt cho Lào cũng như ông Ha Hyeok-jun", HLV Kim Sang-sik chia sẻ, "Trận ngày mai với đội U22 Lào chắc chắn không dễ dàng chút nào. Trận đấu diễn ra lúc 16h dưới thời tiết nắng nóng cũng là một thử thách. Tuy nhiên chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần và luôn nỗ lực cải thiện mỗi ngày để hướng tới chiến thắng".

Ngoài ra, HLV KIm Sang-sik cũng không quên nhắc tới nguồn cổ vũ lớn từ người hâm mộ Việt Nam. "Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam luôn rất mạnh mẽ và hình thành nên văn hóa, nguồn năng lượng dồi dào như những làn sóng lớn tiếp sức cho đội tuyển, giúp chúng tôi đạt được những mục tiêu đề ra", ông nói.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào tại bảng B môn bóng đá nam sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 3/12 tại sân Rajamangala Stadium, Bangkok.