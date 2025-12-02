Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

7 tuyển thủ Malaysia nhập tịch lậu bất ngờ được Liên đoàn cầu thủ thế giới ủng hộ trong vụ kiện tụng với FIFA

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) đã lưu ý đến vụ kiện tụng 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Cơ quan này khẳng định 7 cầu thủ không sai khi đại diện cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

malaysia-1.jpg

Như đã biết, Malaysia đang thất thế ở cuộc chiến pháp lý chống lại FIFA liên quan tới vụ 7 cầu thủ nhập tịch gian dối. Liên đoàn bóng đá quốc gia này đã đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới. Nhưng trước khi có phán quyết cuối cùng, các tuyển thủ Malaysia bất ngờ nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp thế giới, cơ quan bảo vệ quyền lợi của giới quần đùi áo số.

Trong tuyên bố mới đây, FIFPro viết: "Các biện pháp trừng phạt áp dụng cho cầu thủ - lệnh cấm 12 tháng đối với mọi hoạt động liên quan đến bóng đá - là hoàn toàn không tương xứng khi xét đến hoàn cảnh cụ thể của vụ việc.

Rõ ràng, các cầu thủ thực sự là nạn nhân trong vụ việc này. Khi có ít nhất 7 cầu thủ cùng sai thông tin huyết thống thì đó không phải là kết quả của hành vi cá nhân.

fam-8-1-rezzzzz.jpg
Machuca (trái) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch gian lận

Các cầu thủ cũng không có cách nào để xác nhận với FIFA về tư cách của họ. Do đó, việc họ phải chịu trách nhiệm về các hồ sơ do một liên đoàn quốc gia nộp lên FIFA là một điều đặc biệt đáng lo ngại.

7 cầu thủ được đề cập đã tuân thủ theo quy trình quy định: họ nộp giấy tờ cá nhân, trình diện trước chính quyền Malaysia, thực hiện thủ tục tuyên thệ, nhận hộ chiếu do chính phủ cấp và chờ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chấp thuận. Mọi bước đều được xử lý bởi các tổ chức nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Nhưng giờ đây họ phải đối mặt với án đình chỉ. Đó không phải do lỗi của họ".

FIFPro bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với các cầu thủ và tin tưởng rằng "Tòa án Trọng tài Thể thao sẽ lật ngược phán quyết bất công này".

Như vậy, theo FIFPro thì Liên đoàn bóng đá Malaysia là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Động thái này càng khiến áp lực dành cho bóng đá Malaysia trở nên nặng nề hơn. Có thể 7 cầu thủ trên sẽ được giảm án nhưng một hình phạt nặng đối với đội tuyển quốc gia và FAM là không thể tránh khỏi.

Đặng Lai
#Asian Cup 2027 #vòng loại Asian Cup 2027 #U17 Việt Nam vs Malaysia #ĐT U17 Việt Nam #Peter Cklamovski #Kim Sang Sik #Malaysia #Malaysia gian lận #FIFA #FAM #nhập tịch gian lận

Xem thêm

Cùng chuyên mục