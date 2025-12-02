7 tuyển thủ Malaysia nhập tịch lậu bất ngờ được Liên đoàn cầu thủ thế giới ủng hộ trong vụ kiện tụng với FIFA

TPO - Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) đã lưu ý đến vụ kiện tụng 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Cơ quan này khẳng định 7 cầu thủ không sai khi đại diện cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

Như đã biết, Malaysia đang thất thế ở cuộc chiến pháp lý chống lại FIFA liên quan tới vụ 7 cầu thủ nhập tịch gian dối. Liên đoàn bóng đá quốc gia này đã đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới. Nhưng trước khi có phán quyết cuối cùng, các tuyển thủ Malaysia bất ngờ nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp thế giới, cơ quan bảo vệ quyền lợi của giới quần đùi áo số.

Trong tuyên bố mới đây, FIFPro viết: "Các biện pháp trừng phạt áp dụng cho cầu thủ - lệnh cấm 12 tháng đối với mọi hoạt động liên quan đến bóng đá - là hoàn toàn không tương xứng khi xét đến hoàn cảnh cụ thể của vụ việc.

Rõ ràng, các cầu thủ thực sự là nạn nhân trong vụ việc này. Khi có ít nhất 7 cầu thủ cùng sai thông tin huyết thống thì đó không phải là kết quả của hành vi cá nhân.

Machuca (trái) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch gian lận

Các cầu thủ cũng không có cách nào để xác nhận với FIFA về tư cách của họ. Do đó, việc họ phải chịu trách nhiệm về các hồ sơ do một liên đoàn quốc gia nộp lên FIFA là một điều đặc biệt đáng lo ngại.

7 cầu thủ được đề cập đã tuân thủ theo quy trình quy định: họ nộp giấy tờ cá nhân, trình diện trước chính quyền Malaysia, thực hiện thủ tục tuyên thệ, nhận hộ chiếu do chính phủ cấp và chờ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chấp thuận. Mọi bước đều được xử lý bởi các tổ chức nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Nhưng giờ đây họ phải đối mặt với án đình chỉ. Đó không phải do lỗi của họ".

FIFPro bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với các cầu thủ và tin tưởng rằng "Tòa án Trọng tài Thể thao sẽ lật ngược phán quyết bất công này".

Như vậy, theo FIFPro thì Liên đoàn bóng đá Malaysia là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Động thái này càng khiến áp lực dành cho bóng đá Malaysia trở nên nặng nề hơn. Có thể 7 cầu thủ trên sẽ được giảm án nhưng một hình phạt nặng đối với đội tuyển quốc gia và FAM là không thể tránh khỏi.