U17 Việt Nam thắng 14-0 ở vòng loại châu Á

TPO - Ở lượt trận thứ 2 vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã hủy diệt đối thủ yếu Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 14-0. Kết quả này đưa Việt Nam vượt mặt Malaysia để lên vị trí dẫn đầu với 6 điểm và hiệu số +20.

U17 Quần đảo Bắc Mariana là đội bóng yếu nhất ở bảng C. Trong ngày ra quân, họ đã thua 13 bàn không gỡ trước Malaysia. Do vậy mà việc đối thủ này thua U17 Việt Nam là điều đương nhiên. Với quyết tâm ghi thật nhiều bàn thắng, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã tạo nên thế trận tấn công áp đảo với những tình huống phối hợp đẹp mắt. Chỉ trong 30 phút đầu, đội đã ghi tới 5 bàn vào lưới đối phương.

Sau đó, U17 Bắc Mariana thi đấu quyết tâm hơn và họ đã phần nào hạn chế không gian để các cầu thủ U17 Việt Nam phối hợp trước vòng cấm. Do vậy mà trong thời gian còn lại của hiệp 1, đội chỉ có thêm được 1 bàn thắng. Hiệp 1 khép lại với kết quả 6-0 nghiêng về phía U17 Việt Nam.

Sang hiệp 2, các cầu thủ áo đỏ tỏ rõ quyết tâm thắng để vươn lên dẫn đầu. Do vậy mà tuần suất tấn công của đội được đẩy lên tối đa. Phút 49, Hoàng Việt lẻn vào vòng cấm đón đường chuyền dài và tung cú đá đẩy cảm giác, găm bóng vào góc cao nâng tỷ số lên 7-0. 4 phút sau đó, bàn thắng thứ 8 đã tới khi Mạnh Cường ghi bàn.

U17 Việt Nam thiết lập nên tỷ số đậm đà

Thời gian sau đó, những tình huống ban bật ở 2 cánh đã tạo ra vô vàn khoảng trống cho những Đình Vỹ, Quý Vương… điền tên lên bảng tỷ số. Đến phút 80, tỷ số đã là 13-0 nghiêng về chủ nhà.

Ngoài ra, U17 Việt Nam còn 2 lần bị xà ngang từ chối những pha ghi bàn. Tuy nhiên đến phút bù giờ thứ 2, Ngọc Sơn đã có được bàn thắng thứ 14 cho đội tuyển khi anh băng vào đón đường tạt của Trí Dũng và sau 2 cú đá, tiền đạo này đã làm tung lưới.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 14-0, U17 Việt Nam giành thắng lợi đậm đà. Đội tuyển vươn lên dẫn đầu bảng C với hiệu số vượt trội Malaysia (+20 so với +14). Sau đây 2 ngày, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đối mặt với U17 Hồng Kông (TQ).