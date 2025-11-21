Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

U17 Việt Nam sẽ gặp đối thủ nào khi ra quân đá vòng loại U17 châu Á 2026?

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ ngày 22/11, trên 7 quốc gia sẽ diễn ra các trận đấu của vòng loại U17 châu Á 2026. Tổng cộng 38 đội tuyển sẽ tham dự sự kiện này. Với U17 Việt Nam, đội nằm ở bảng C và sẽ đấu U17 Singapore trong ngày ra quân.

u17-viet-nam.jpg

Theo thể thức, vòng loại sẽ có 7 bảng đấu. Mỗi bảng chỉ chọn ra đội dẫn đầu giành suất dự VCK ở Saudi Arabia. 7 đội này sẽ cùng với 9 đội được vào thẳng VCK gồm Qatar, Uzbekistan, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia tham dự sự kiện vào năm sau. Sở dĩ Qatar, Uzbekistan, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia được miễn đá vòng loại vì họ đã vượt qua vòng bảng ở VCK gần nhất, riêng Saudi Arabia tham dự với tư cách chủ nhà.

U17 Việt Nam nằm ở bảng C với 5 đội tuyển gồm U17 Singapore, U17 Malaysia, U17 Hồng Kông (Trung Quốc), U17 Bắc Mariana và U17 Macau (Trung Quốc). Bảng đấu này được coi là nhẹ nhàng với U17 Việt Nam, đặc biệt khi đội nắm lợi thế chủ nhà.

Nhìn sang các bảng đấu khác, NHM có thể thấy sự cạnh tranh quyết liệt. Trung Quốc hứa hẹn gặp áp lực lớn từ Bahrain ở bảng A, Australia và Iraq sẽ phải trầy trật giành tấm vé đi tiếp duy nhất ở bảng E. Bảng F của Thái Lan cũng không hề đơn giản khi họ vấp phải áp lực từ Turkmenistan và Kuwait.

u17-viet-nam-huy-diet-u17-campuchia-10-0-truoc-them-vong-loai-chau-a-271384.jpg
HLV Cristiano Roland được kỳ vọng sẽ giúp U17 Việt Nam thi đấu thành công

U17 Việt Nam được đánh giá vượt trội U17 Hồng Kông (Trung Quốc), U17 Bắc Mariana và U17 Macau (Trung Quốc) và U17 Singapore. Trong khi đó Malaysia cũng bị đánh giá thấp khi đá 10 trận trong năm 2025 nhưng chưa thắng nổi trận nào.

Do vậy, nếu thi đấu đúng sức, thầy trò HLV Cristiano Roland đủ khả năng giành được vị trí dẫn đầu kèm vé dự VCK. Tối mai lúc 19h00, U17 Việt Nam sẽ chơi trận ra quân gặp U17 Singapore tại sân PVF.

Sau đó cứ 2 ngày, đội sẽ lần lượt đấu U17 Bắc Mariana, U17 Hồng Kông (Trung Quốc), U17 Macau (Trung Quốc) và trận cuối sẽ gặp U17 Malaysia. Tất cả các trận đấu đều được trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play.

1920x1080.png
Lịch thi đấu vòng loại U17 châu Á 2026

Xem Bảng C Vòng loại Giải vô địch U17 Châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Đặng Lai
#U17 châu Á 2026 #vòng loại U17 châu Á 2026 #Việt Nam #U17 Việt Nam #Malaysia #Singapore

