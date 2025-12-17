Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SEA Games 33 dậy sóng: Thua trận, võ sỹ Thái Lan tố cáo huy chương đã bị dàn xếp

Thanh Hải
TPO - Sau bê bối ở nội dung Liên quân, scandal mới đã nổ ra sáng nay ở môn Muay Thái khi võ sỹ nước chủ nhà Thái Lan tố cáo kết quả được dàn xếp và chủ nhân tấm huy chương Vàng được xác định từ trước.

w1200-14-6892.jpg

Tại SEA Games 33 môn Muay Thái, các võ sĩ Thái Lan lọt vào chung kết ở 16/17 hạng cân (cả nam và nữ). Người duy nhất dừng bước ở bán kết là Phetsuphan P. Daorungruang, hay còn gọi là Chalongchai Meeniladee. Trong trận bán kết hạng cân 51 kg, Phetsuphan thua điểm trước Rafael Yasay của Philippines với tỷ số 28-29.

Bất mãn với kết quả, Phetsuphan đã chia sẻ trên trang cá nhân, rằng anh "đã tập luyện rất chăm chỉ cho SEA Games 33, nhịn đói nhịn khát suốt nhiều tháng (liên quan đến việc không nhận được trợ cấp từ Cơ quan thể thao Thái Lan) nhưng vẫn không bỏ sót một buổi tập nào. Tất cả đều vô ích".

"Tôi gặp phải vận xui", anh viết, "Trước trận đấu, một trong số huấn luyện viên nói với tôi, ở hạng cân 51 kg mà tôi tham gia, họ sẽ dàn xếp kết quả để võ sỹ Malaysia giành huy chương Vàng. Như các bạn đã thấy, kịch bản đi theo chiều hướng đó".

Trả lời phỏng vấn trang Muay Siam, Phetsuphan khẳng định anh đã bị sốc ngay từ hiệp đầu tiên, khi thi đấu tốt hơn nhưng lại thua điểm. Sang hiệp 2 và 3, anh tiếp tục thi đấu với phong độ vốn có và áp đảo đối thủ, nhưng cuối cùng Yasay Rafael mới là người được tuyên bố thắng cuộc. Điều này dẫn đến những tiếng la ó phản đối dữ dội từ người hâm mộ trong nhà thi đấu. Đồng thời ở trận bán kết còn lại, võ sỹ người Malaysia đã đánh bại đối thủ Myanmar để tiến vào chung kết.

Sau khi bị loại, với tâm trạng thất vọng, Phetsuphan tuyên bố từ bỏ Muay Thái nghiệp dư vì "đã hiểu rõ bản chất" để chuyển sang Muay Thái chuyên nghiệp. Trang Nation TV nhận định, vụ việc này làm tổn hại nghiêm trọng tới niềm tin của người hâm mộ vào các tiêu chuẩn chấm điểm môn Muay Thai tại SEA Games 33.

Thanh Hải
