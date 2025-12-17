Từ Saigon Heat đến RPO APAC: Tư duy 'Chiến lược gia Thể thao' đưa Việt Nam thành trung tâm chiến lược Pickleball Châu Á

Pickleball, môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, đã nhanh chóng lan rộng từ Bắc Mỹ đến châu Á. Điều đáng ngạc nhiên là Việt Nam lại nổi lên như một điểm sáng nổi bật trong khu vực. Sự chuyển động này không đến từ phong trào tự phát, mà từ một chiến lược dài hạn do những người đi đầu trong lĩnh vực thể thao dẫn dắt.

Khoảnh khắc "Bừng Tỉnh" Của Thể Thao Khu Vực

Mô hình đào tạo chuẩn quốc tế đầu tiên, chương trình COEBRA - The Alpha Squad của RPO APAC, được ví như khoảnh khắc "bừng tỉnh" trong sự nghiệp của nhiều huấn luyện viên (HLV) châu Á. Đây là nơi họ lần đầu trải nghiệm mô hình huấn luyện mang tính quốc tế. Dấu ấn quốc tế này không chỉ thể hiện qua triết lý chiến lược, mà còn thông qua sự xuất hiện của Collin Johns, tay vợt đôi nam số một thế giới và hiện là Giám đốc Kỹ thuật của RPO APAC.

Workshop đào tạo huấn luyện viên pickleball cùng Collin Johns và nhóm Alpha Squad, diễn ra ngày 6/12/2025 tại Việt Nam

Connor Nguyễn: "Chiến lược gia" đứng sau cuộc chuyển động

Đứng sau tầm nhìn chiến lược này là Connor Nguyễn – nhà sáng lập Saigon Heat, VBA, và hiện là CEO của RPO APAC. Với kinh nghiệm tạo dựng các hệ thống thể thao chuyên nghiệp tại Việt Nam, ông mang một triết lý sâu sắc: “Thể thao không chỉ là thi đấu. Đó là cách một quốc gia nuôi dưỡng lãnh đạo và cộng đồng”.

Triết lý này trở thành nền tảng khi ông dẫn dắt RPO APAC, tập trung vào việc tạo ra thế hệ HLV vừa vững chuyên môn, vừa có khả năng lãnh đạo và thích ứng với môi trường đa văn hóa. Connor Nguyễn tin rằng HLV không chỉ là người truyền đạt kỹ thuật, mà là nhân tố tạo dựng cộng đồng và giữ vai trò tiên phong trong hành trình định hình văn hóa thể thao.

Sự xuất hiện của Collin Johns củng cố thêm tầm nhìn này. Connor không chỉ đưa về một vận động viên số một thế giới, mà là một người thầy có khả năng “định hình thế hệ”.

Chọn "Đào tạo Con Người" thay vì "Bùng nổ Phong trào"

Khi nhiều thị trường châu Á tiếp cận pickleball theo cách "bùng nổ phong trào rồi chờ may mắn", Connor và Collin đã chọn hướng đi hoàn toàn khác: đào tạo con người trước khi phát triển thị trường.

Từ triết lý đó, RPO Center of Excellence ra đời như một “trung tâm chiến lược”, nơi các HLV được rèn luyện không chỉ về kỹ thuật mà còn về tư duy. COEBRA - The Alpha Squad được thiết kế như chương trình thí điểm kéo dài 10 tuần, giúp các HLV thay đổi cách suy nghĩ, cách huấn luyện và cách nhìn nhận vị trí của mình trong tương lai pickleball châu Á.

Workshop đào tạo huấn luyện viên pickleball với sự tham gia của Collin Johns và Alpha Squad, tổ chức ngày 14/12/2025 tại Phnom Penh, Campuchia.

Điều làm COEBRA khác biệt chính là cách tiếp cận mới: lấy tư duy lãnh đạo làm trọng tâm, kết hợp khoa học huấn luyện, kỹ năng thích ứng đa văn hóa và khả năng điều phối cộng đồng. Đây không phải là khóa học truyền nghề đơn thuần mà là hành trình “tái cấu trúc tư duy” của mỗi HLV.

HLV Aron (Singapore) nhận xét: “Chương trình cho tôi một góc nhìn hoàn toàn mới: huấn luyện viên không chỉ là người dạy kỹ thuật, mà là người hình thành tư duy thể thao cho cộng đồng. Tôi chưa từng tham dự khóa nào có chiều sâu chiến lược như COEBRA”. Tinh thần này, được HLV Nita (Campuchia) gọi là "tinh thần Alpha: hành động nhanh, tư duy toàn cầu, phục vụ cộng đồng địa phương", chính là điều mà môi trường thể thao Đông Nam Á đang cần nhất.

Châu Á: Điểm khởi đầu lý tưởng

Việc RPO chọn châu Á làm thị trường khởi điểm thể hiện tầm nhìn rõ ràng. Tay vợt số một thế giới Collin Johns tin tưởng Việt Nam là “điểm khởi đầu lý tưởng” nhờ “năng lượng, sự kỷ luật và tinh thần cầu tiến”, qua đó sẽ trở thành trung tâm chiến lược của pickleball trong thập kỷ tới.

CEO Connor Nguyễn (ở giữa) cùng Collin Johns, Chris Harradine và đội ngũ huấn luyện viên pickleball quốc tế

CEO Connor Nguyễn nhấn mạnh châu Á cần xây dựng đội ngũ HLV có tư duy toàn cầu nhưng hiểu bối cảnh địa phương, thay vì nhập khẩu mô hình từ phương Tây. COEBRA ra đời để tạo ra lực lượng tiên phong này , những người sẽ trở thành chất xúc tác lan tỏa phong trào, định hình cách chơi và tạo ra môi trường thể thao chuyên nghiệp.

Bước ngoặt lớn chuẩn bị cho 2026

COEBRA đã hoàn thành vai trò của một chương trình thí điểm mang tầm chiến lược, mở đường cho RPO triển khai một mô hình đào tạo chuyên sâu hơn vào năm 2026. Đây là hành trang để thế hệ HLV châu Á sẵn sàng cạnh tranh và giảng dạy ở bất kỳ thị trường nào trên thế giới.

Lễ Tổng Kết chương trình đào tạo COEBRA - The Alpha Squad diễn ra vào ngày 15/12/2025.

Bước sang năm 2026, RPO đặt mục tiêu đưa Alpha Squad thành phong trào khu vực, thông qua việc ra mắt thế hệ COEBRA chính thức đầu tiên, đồng thời mở rộng mạng lưới Center of Excellence tại châu Á.

Pickleball khu vực châu Á đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Với sự dẫn dắt chiến lược của Connor Nguyễn và chuyên môn đỉnh cao của Collin Johns, RPO APAC không chỉ tìm ra “chìa khóa” dẫn đầu cuộc chơi; họ đang mở ra cánh cửa để đưa khu vực này tiến gần hơn đến vị trí trung tâm pickleball mới của thế giới – nơi Việt Nam và châu Á đóng vai trò dẫn dắt.