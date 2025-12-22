Danh sách U23 chuẩn bị cho VCK U23 châu Á: Vĩ Hào trở lại

TPO - Chỉ vài ngày sau khi trở về từ SEA Games 33, guồng quay mới đã bắt đầu với U23 Việt Nam.

Vào chiều ngày 22/12, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách triệu tập của U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Nòng cốt của đội vẫn là những người vừa trở về từ Thái Lan với tấm huy chương Vàng SEA Games 33 như Trung Kiên, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Thuận, Thái Sơn và Văn Khang, Phi Hoàng, Lê Viktor.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik có triệu tập bổ sung Lê Văn Hà, hậu vệ của Hà Nội FC và tiền đạo Bùi Vĩ Hào, người đã lỡ SEA Games 33 vì chưa hồi phục 100% sau chấn thương. Đây là hai gương mặt hứa hẹn gia tăng sức mạnh chiều sâu cũng như tính cạnh tranh cho đội hình vốn đang hưng phấn sau chiến tích trên đất Thái Lan.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 23/12 và tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ quốc gia. Ngày 26/12, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên đường sang Qatar tập huấn. Tại đây, U23 Việt Nam dự kiến chơi ít nhất một trận giao hữu chất lượng với U23 Syria, nhằm hoàn thiện các yếu tố chuyên môn, thể lực và tâm lý thi đấu.

Sau giai đoạn tập huấn tại Qatar, đội U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026, quốc gia đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan. Khuất Văn Khang, Đình Bắc cùng đồng đội thi đấu trận đầu tiên vào ngày 6/1 gặp Jordan.

Với tấm huy chương Vàng SEA Games 33 vừa giành được, HLV Kim Sang-sik tin tưởng các cầu thủ có cảm hứng và sự tự tin này để hướng tới thành tích tốt nhất tại đấu trường châu lục.