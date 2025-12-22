Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bruno Fernandes chấn thương nặng, MU lâm nguy

A Phi

TPO - Không chỉ thua Aston Villa, MU còn chịu tổn thất lớn khi đội trưởng Bruno Fernandes chấn thương nặng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ vắng mặt trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc nhất mùa giải, khiến Quỷ đỏ lâm nguy.

Bruno Fernandes gặp vấn đề ở gân kheo

Trong trận đấu tại vòng 17 Ngoại hạng Anh, MU đã phơi áo 1-2 trên sân của Aston Villa và rơi xuống hạng 7. Đây là kết quả được dự báo trước khi tương quan lực lượng và phong độ của hai đội khá chênh lệch.

Thất bại này không phải thảm họa với MU khi họ vẫn giữ được khoảng cách 3 điểm với tốp 5. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên tệ hại cho Quỷ đỏ khi đội trưởng của họ, Bruno Fernandes dính chấn thương và phải rời sân ngay sau hiệp 1.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Ruben Amorim cho biết Bruno Fernandes nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian. Ông tiết lộ: “Đó là chấn thương mô mềm nên chắc chắn cậu ấy sẽ phải nghỉ vài trận. Những chuyện kiểu này bạn không thể kiểm soát được. Bruno là mẫu cầu thủ luôn sung sức, nên cậu ấy có thể hồi phục nhanh hơn.”

Bruno Fernandes được xem là cầu thủ không thể thay thế của MU. Cho dù gây nhiều tranh cãi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha liên tục tỏa sáng trong thời gian vừa qua. Tính từ đầu mùa, anh đã ghi 5 bàn thắng và kiến tạo 7 bàn khác, góp công lớn giúp MU bám đuổi nhóm dự Cúp C1 châu Âu.

Theo truyền thông Anh, Bruno Fernandes có thể phải ngồi ngoài 1 tháng. Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng của MU, bởi lẽ họ phải thi đấu liên tiếp trong thời gian tới theo truyền thống của bóng đá Anh. Theo lịch, Quỷ đỏ sẽ lần lượt gặp Newcastle, Wolves, Leeds và Burnley chỉ trong vòng hơn 10 ngày (từ 27/12/2024 đến 8/1/2025).

Dù vậy, HLV Ruben Amorim cho biết MU sẽ không tìm kiếm tân binh thay thế Bruno Fernandes. Ông cho biết: “Chúng tôi cần đối mặt với khó khăn. Chúng tôi không được phép quyết định vội vàng trên thị trường chuyển nhượng và mắc sai lầm như trước. Tôi cũng không đi gặp giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada để thúc giục họ mua thêm cầu thủ. Chúng tôi đã có kế hoạch từ đầu”.

Chấn thương của Bruno Fernandes khiến đội hình MU mỏng hơn bao giờ hết. Ngay trước trận đấu với Villa, một tiền vệ khác của họ là Mainoo cũng gặp vấn đề và phải nghỉ thi đấu vài tuần. Bên cạnh đó, bộ ba Noussair Mazraoui, Amad Diallo và Bryan Mbeumo cũng bỏ lỡ giai đoạn quan trọng này vì bận tham dự CAN Cup 2025.

