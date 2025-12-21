MU vụn vỡ lực lượng vì CAN, chỉ còn nửa đội hình đại chiến Aston Villa

TPO - Đội hình MU mất nguyên hành lang phải vì Mazraoui, Mbeumo và Amad trở về châu Phi dự CAN 2025. HLV Amorim sẽ đau đầu để tìm giải pháp thay thế.

Không Amad và Mbeumo, cánh phải MU sẽ gặp vấn đề.

Điều CĐV MU lo sợ đã tới khi bộ ba Mazraoui, Mbeumo và Amad làm nghĩa vụ quốc gia ở CAN 2025. Bộ 3 ngôi sao MU sẽ vắng mặt trong khoảng một tháng, để lại lỗ hỏng lớn ở đội hình "Quỷ đỏ". Mbeumo là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công MU. Trong khi đó, Mazraoui và Amad là sự lựa chọn chủ chốt ở vị trí trung vệ lệch phải và chạy cánh phải.

Cơn khủng hoảng đội hình của MU bắt đầu từ trận làm khách trên sân Aston Villa đêm nay. Bên cạnh 3 cầu thủ dự CAN 2025, đội hình MU bị xé toạc vì các ca chấn thương của Harry Maguire và Matthijs de Ligt. Casemiro không thể ra sân vì án treo giò (nhận đủ 5 thẻ phạt).

HLV Amorim nhiều khả năng để Mason Mount để trám chỗ Mbeumo. Sự vắng mặt của Casemiro là cú sốc cho MU, khi trong tay Amorim không có lựa chọn thay thế nào đáng tin cậy. Phong độ của Urgate đang tệ hại. Mainoo sẵn sàng đá chính nhưng tiền vệ này không làm tốt vai trò phòng ngự như Casemiro.

Không có Amad, Amorim chỉ còn cách kéo Dalot sang cánh phải, nhường hành lang trái cho Dorgu. Với điều chỉnh này, MU có thể "liệt" cả đôi cánh vì Dalot chỉ chơi tốt ở biên trái, trong khi phong độ của Dorgu từ đầu mùa là tệ hại. Với vị trí trung vệ lệch phải, Amorim vẫn còn phương án dự phòng tạm chấp nhận được là Yoro.

Ngay lúc này, điều đáng ngại nhất với MU là lực lượng mỏng manh vì chấn thương. Cho đến khi bộ ba Mazraoui, Mbeumo và Amad quay trở lại, MU cần bảo toàn lực lượng. Chỉ cần một trong 2 ngôi sao tấn công của họ là Mount và Cunha "ngồi chơi xơi nước", Amorim sẽ thêm đau đầu để chọn người đá chính.

Đêm nay, MU có chuyến làm khách vất quả đến sân Villa Park của Aston Villa. "Quỷ đỏ" có cơ hội đuổi kịp Chelsea ở vị trí thứ tư khi The Blues bị cầm chân trên sân Newcastle. Tuy nhiên, Aston Villa không phải tầm thường ở giai đoạn này.

Villa đang đứng thứ 3 và thắng liên tiếp 6 trận. Lực lượng của đoàn quân dưới trướng Unai Emery cũng đang ổn định và hừng hực khí thế hơn MU.