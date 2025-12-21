Nhận định Heidenheim vs Bayern, 23h30 ngày 21/12: Trở lại mạch thắng

TPO - Nhận định bóng đá Heidenheim vs Bayern Munich, vòng 15 giải Bundesliga 2025/26, lúc 23h30 ngày 21/12 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Việc đối đầu hàng công mạnh nhất Bundesliga sẽ là thử thách cực lớn với Heidenheim, đội bóng sở hữu hàng thủ yếu nhất giải.

Nhận định trước trận đấu

Việc chứng kiến Mainz 05, đội đang đứng cuối bảng, cầm hòa Bayern Munich 2-2 ngay tại Allianz Arena cuối tuần qua chắc chắn đã tiếp thêm niềm tin cho Heidenheim trước cuộc tiếp đón “Hùm xám”.

"Mọi thứ dường như là không thể cho đến khi nó được thực hiện", và các CĐV Heidenheim có lý do để hy vọng đội bóng con cưng sẽ thể hiện tinh thần ấy vào rạng sáng mai.

Phong độ của đội chủ nhà đang có những tín hiệu tích cực, với hai chiến thắng trong ba vòng gần nhất, đáng chú ý là màn vượt qua Freiburg 2-1 trên sân nhà.

Tuy nhiên, thất bại 1-2 trước đối thủ trực tiếp St Pauli ở vòng đấu vừa qua đã giáng một đòn không nhỏ vào tham vọng trụ hạng của thầy trò HLV Frank Schmidt, khi họ vẫn kém nhóm an toàn 2 điểm trên BXH Bundesliga.

Cuộc đối đầu sắp tới vì thế càng trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh nhau hai thái cực: đội bóng sở hữu hàng thủ tệ nhất giải và tập thể có hàng công mạnh nhất nước Đức.

Trong khi đó, Bayern Munich đang thống trị Bundesliga bằng sức tấn công hủy diệt. Đoàn quân của HLV Vincent Kompany đã ghi tới 51 bàn sau 14 vòng, kỷ lục về số bàn thắng trong cùng giai đoạn đầu mùa. “Hùm xám” hiện vững vàng trên ngôi đầu với 12 chiến thắng và chỉ hai trận hòa, trong đó có trận hòa kịch tính trước Mainz cuối tuần trước, nơi họ phải nhờ tới quả phạt đền ở phút 87 mới giữ lại được 1 điểm.

Trong bối cảnh Borussia Dortmund và RB Leipzig đều sa sút, Bayern gần như không gặp đối trọng thực sự trong cuộc đua vô địch. Thách thức lớn nhất của họ có lẽ đến từ chính bản thân mình, đặc biệt là bài toán duy trì sự tập trung khi Champions League đang bước vào giai đoạn then chốt.

Dẫu vậy, trước mắt đội bóng xứ Bavaria sẽ không nghĩ xa hơn nhiệm vụ trở lại mạch thắng, nhất là khi đối thủ chỉ là Heidenheim, đội bóng đang sở hữu hàng phòng ngự mong manh nhất Bundesliga.

Thông tin lực lượng

Heidenheim bước vào trận đấu này với không ít tổn thất về mặt nhân sự, chủ yếu đến từ những ca chấn thương dài hạn. Leart Paqarada mới chỉ có đúng một lần ra sân kể từ khi chuyển đến từ FC Koln vào mùa hè năm ngoái, do gặp phải chấn thương đầu gối dai dẳng.

Thủ môn trẻ Frank Feller cũng chưa thể thi đấu phút nào từ đầu mùa vì vấn đề tương tự. Trong khi đó, Budu Zivzivadze đã vắng mặt ở ba trận liên tiếp gần đây vì chấn thương và nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài khi tiếp đón Bayern Munich.

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich cũng không có được lực lượng mạnh nhất. Tiền đạo Nicolas Jackson không thể góp mặt do đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Senegal tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).

Ngoài ra, tiền vệ Konrad Laimer sẽ phải nghỉ thi đấu vì án treo giò, sau khi nhận thẻ vàng thứ năm của mùa giải trong trận hòa Mainz cuối tuần trước. Jamal Musiala cũng là cái tên đáng chú ý vắng mặt, khi ngôi sao 22 tuổi vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gãy xương bắp chân.