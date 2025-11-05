PSG 'thiệt đơn thiệt kép' sau trận thua Bayern Munich

TPO - PSG đã trải qua một buổi tối đáng quên tại Parc des Princes, khi hậu vệ Achraf Hakimi phải rời sân trong nước mắt sau pha vào bóng thô bạo của Luis Díaz bên phía Bayern Munich tại lượt 4 vòng bảng Champions League.

Luis Diaz, người hùng của Bayern với cú đúp trong hiệp một, lại trở thành tâm điểm tranh cãi khi có pha vào bóng nguy hiểm từ phía sau khiến Hakimi gục xuống sân trong đau đớn.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ người Colombia. Hậu vệ người Maroc không thể tự di chuyển, phải nhờ nhân viên y tế dìu ra khỏi sân, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trong sự lo lắng của đồng đội và khán giả nhà.

Dù chỉ còn 10 người, Bayern vẫn thi đấu kiên cường và giành chiến thắng 2-1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trước khi Hakimi 'gặp nạn', PSG cũng đã phải chịu tổn thất lớn khác khi Ousmane Dembele buộc rời sân sớm. Ngôi sao người Pháp tưởng như đã mở tỷ số cho đội chủ nhà, nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Trong lúc chờ quyết định, Dembele ôm chân, tỏ rõ sự đau đớn và sau đó được thay ra bởi Lee Kang-in.

Phát biểu sau trận, HLV Luis Enrique cho biết: “Tôi chưa biết tình hình chính xác, phải chờ kết quả kiểm tra y tế. Hakimi bị chấn thương trong một pha va chạm, bóng đá là môn thể thao có tiếp xúc, nhưng thật đáng tiếc".

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Vincent Kompany bày tỏ sự cảm thông với đối thủ: “Tôi hy vọng Hakimi sớm bình phục. Chúng tôi hiểu cảm giác đó, vì từng mất Musiala khi gặp PSG ở Club World Cup. Với cường độ thi đấu như thế này, chấn thương là điều có thể xảy ra".

Trước trận, Luis Enrique khẳng định Dembele đủ thể lực để ra sân, sau khi tiền đạo người Pháp mới trở lại từ chấn thương gân kheo từng khiến anh phải nghỉ sáu tuần hồi đầu mùa. Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra, khả năng Dembele tái phát chấn thương là điều khiến PSG phải đặc biệt lo ngại, nhất là khi đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn đang mất tiền đạo trẻ Desire Doue vì chấn thương cơ đùi phải.

Trận đấu khép lại với niềm vui cho Bayern Munich, nhưng để lại nỗi lo lớn cho PSG khi hai trụ cột quan trọng đều rời sân trong đau đớn khiến hành trình tại Champions League của họ trở nên gian nan hơn bao giờ hết.