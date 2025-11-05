Liverpool tiếp đà trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng trước Real Madrid

TPO - Từng thể hiện lối chơi cực kỳ mong manh và yếu ớt, từng thua liên tiếp nhưng lúc này, Liverpool đã trở lại mạnh mẽ. Trong 2 trận đấu khó khăn gần đây, họ đã thắng cả 2. Đặc biệt vào đêm qua, đội bóng này đã đánh bại một trong những đội bóng đạt đạt phong độ tốt nhất châu Âu hiện tại là Real Madrid.

Rạng sáng nay, màn đại chiến giữa Liverpool và Real Madrid tại Cúp C1 châu Âu diễn ra đầy căng thẳng. Nhịp độ được đẩy nhanh ngay từ những phút đầu với những pha pressing quyết liệt ở giữa sân. Hai đội sở hữu những cầu thủ chất lượng nên họ vẫn biết cách vượt qua khó khăn bằng những tình huống xử lý tạp chất ngôi sao.

Trong thế trận ấy, các tiền vệ tiêu biểu đã có dịp phô diễn tài nghệ. Đầu tiên, Jude Bellingham xử lý khéo léo trong vòng cấm, nhưng thủ môn Liverpool kịp phản xạ cứu thua. Đáp lại, Szoboszlai liên tiếp hãm thành khiến hàng thủ Real Madrid chật vật. Sự xuất sắc của thủ môn 2 bên đã giữ cho hiệp 1 kết thúc với kết quả hòa không đều.

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu vẫn giữ ở mức cao nhưng có chút thay đổi là đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn trong khi các vị khách mất hẳn đi sức kháng cự. Thậm chí họ còn không một lần dứt điểm trúng đích ở 45 phút sau giờ nghỉ.

Trong thế trận ấy, đội chủ nhà đã có được điều mình cần là bàn thắng. Phút 61 từ quả đá phạt chuẩn xác của Szoboszlai, Mac Allister bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới. Tiền vệ người Argentina tiếp tục thể hiện vai trò cực kỳ quan trọng. Trận trước khi Liverpool thắng Aston Villa, anh cũng kiến tạo 1 bàn.

Sau bàn thắng này, đội chủ nhà thi đấu cực kỳ thăng hoa. Họ khiến đối thủ liên tiếp phải chống chọi với những đợt tấn công nguy hiểm. Trong khi đó, các ngôi sao tấn công bên kia chiến tuyến bị vây ráp nên trở nên vô hại, đặc biệt là Mbappe. Chung cuộc, Liverpool thắng 1-0, trong khi Real Madrid thua trận đầu sau 6 thắng lợi liên tiếp.