Nhận định Real Madrid vs Valencia, 03h00 ngày 2/11: Ca khúc khải hoàn

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Valencia, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid hướng đến chiến thắng thứ 13 trong mùa giải, khi họ chỉ phải chạm mặt với Valencia đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng.

Real Madrid đánh bại Barcelona.

Nhận định trước trận đấu Real Madrid vs Valencia

Real Madrid đang cho thấy hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ. Sau chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Barcelona trong trận El Clasico cuối tuần qua, đoàn quân của HLV Xabi Alonso đã vươn lên củng cố ngôi đầu bảng La Liga, đồng thời tạo ra khoảng cách 5 điểm với đối thủ truyền kiếp. Đây cũng là thắng lợi thứ 9 của Los Blancos sau 10 vòng đấu, minh chứng rõ nét cho sự ổn định và bản lĩnh của họ ở mùa giải năm nay.

Giữa bối cảnh Barcelona chưa ra sân cho đến Chủ nhật, Real có cơ hội vàng để nới rộng cách biệt lên thành 8 điểm nếu giành 3 điểm trước Valencia. Bernabeu chắc chắn sẽ là điểm tựa vững vàng cho đội bóng Hoàng gia, nơi họ hướng đến chiến thắng tiếp theo tại La Liga. Đây là bước chạy đà hoàn hảo trước chuyến hành quân đến Anfield giữa tuần sau.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về Real Madrid. Trong 213 lần gặp nhau giữa hai đội, Los Blancos thắng tới 111 trận, con số đủ nói lên sự chênh lệch. Tuy nhiên, ký ức về thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Valencia mùa trước chắc chắn vẫn còn khiến các Madridista chưa nguôi ngoai. Chính vì vậy, mục tiêu không chỉ là 3 điểm, mà còn là “phục thù” cho cú sảy chân năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, Valencia lại đang trải qua giai đoạn khủng hoảng. Dù vừa có chiến thắng 5-0 trước Maracena ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha, nhưng phong độ của thầy trò HLV Carlos Corberan tại giải VĐQG là hết sức nghèo nàn. Sau 10 vòng đấu, “Bầy dơi” mới chỉ có 9 điểm, qua đó rơi xuống vị trí thứ 18. Trận thua 0-2 trước Villarreal ngay trên sân nhà ở vòng trước phơi bày những hạn chế trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Real Madrid đang ở đỉnh cao phong độ, trong khi Valencia chật vật tìm lại bản ngã. Nếu không có bất ngờ lớn, 3 điểm gần như khó thoát khỏi tay thầy trò Xabi Alonso, qua đó giúp họ bứt phá trong cuộc đua vô địch La Liga.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Valencia

Real Madrid mới chỉ nhận 1 thất bại duy nhất ở mùa giải 2025/2026 trước Atletico Madrid. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đang giữ thành tích toàn thắng tại vòng phân hạng Champions League mùa này và có 9 chiến thắng tại La Liga.

Valencia chỉ thắng 3/11 trận đấu, hòa 3 và thua 5. Họ đã không thắng 5 vòng đấu liên tiếp tại La Liga.

Các trận đấu giữa Real Madrid và Valencia thường diễn ra rất căng thẳng. “Bầy dơi” thường gây được nhiều khó khăn cho đội bóng thủ đô bất chấp phong độ sa sút trong nhiều mùa giải gần đây. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, mỗi đội giành 2 chiến thắng.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Valencia

Real Madrid thiếu Rudiger, Alaba, Carvajal do chấn thương. Lunin bị treo giò.

Valencia mất Mouctar Diakhaby, Foulquier, Ramazani, Filip Ugrinic vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Valencia

Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Militao, Valverde; Tchouameni, Guler, Camavinga; Bellingham; Vinicius Jr, Mbappe.

Valencia: Agirrezabala; Gaya, Copete, Tarrega, Correia; Lopez, Pepelu, Santamaria, Rioja; Danjuma, Beltran.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 2-0 Valencia