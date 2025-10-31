Nhận định Công an Hà Nội vs PVF-CAND, 19h15 ngày 31/10: Đánh nhanh thắng nhanh

TPO - Nhận định bóng đá CAHN vs PVF-CAND, vòng 9 LPBank V.League 2025/26, lúc 19h15 ngày 31/10 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.Thầy trò HLV Polking cần giải quyết gọn PVF-CAND để giành 3 điểm và giữ sức cho các mặt trận căng thẳng phía trước.

Nhận định trước trận CAHN vs PVF-CAND

Trên BXH V.League 2025/26, CAHN đang đứng thứ 2. Thầy trò Polking đã giành 17 điểm, hiện chỉ kém đội dẫn đầu Ninh Bình 3 điểm và chơi ít hơn một trận. Hướng đến trận đấu ở vòng 9, CAHN cần đánh bại PVF-CAND để duy trì cuộc đua vô địch với đối thủ.

PVF-CAND đã giành 7 điểm sau 8 trận, đứng thứ 10 trên BXH. Với tiềm lực của CLB chỉ vừa thăng hạng và sở hữu dàn cầu thủ không quá chất lượng, vị trí hiện tại của PVF-CAND không bất ngờ. PVF-CAND đang đứng thứ 10, song chỉ hơn đội bét bảng là SHB Đà Nẵng một điểm. Mỗi trận đấu với PVF-CAND kể từ thời điểm này đều là trận chung kết cho mục tiêu sinh tồn ở V.League.

Với lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội, CAHN nắm mọi lợi thế để hướng đến chiến thắng trước PVF-CAND. Gánh nặng lớn nhất với CAHN lúc này sẽ đặt lên đôi vai HLV Polking, khi thuyền trưởng này cần có tính toán chuẩn xác để xoay vòng lực lượng.

Sau trận tiếp đón PVF-CAND, CAHN liên tiếp ra sân ở 2 đấu trường tiếp theo là AFC Champions League 2 và vòng 16 Cúp Quốc gia. 5 trận tiếp theo của CAHN diễn ra trong chưa đầy một tháng. Đây là lịch thi đấu thách thức, đòi hỏi CAHN phải ổn định tuyệt đối về lực lượng để giành kết quả tốt cho từng trận.

Phong độ, thành tích đối đầu CAHN vs PVF-CAND

CAHN thắng Công An TPHCM 1-0 ở trận gần nhất. Trước đó, thầy trò Polking hòa SLNA, thắng Nam Định, thắng Hải Phòng và đả bại Hà Nội trong 5 vòng gần đây tại V.League. Với đấu trường quốc nội, Quang Hải và đồng đội đã thật sự vào form, bằng lực lượng có chất lượng ở cả nội binh và ngoại binh.

PVF-CAND thua Ninh Bình, hòa Thanh Hóa, hòa Hà Tĩnh, hòa HAGL và hòa Đà Nẵng trong 5 vòng gần đây. Từ đầu V.League 2025/26, có một vấn đề xảy ra với PVF-CAND là họ chơi tốt khi gặp các đội ở nửa dưới. Nhưng đối đầu các ông lớn như Ninh Bình và Nam Định, PVF-CAND hoàn toàn thất thế.

3 trận gần đây, PVF-CAND ghi 4 bàn. Ngay cả khi đối đầu Ninh Bình, PVF-CAND là đội mở tỷ số. Song, tình trạng công làm thủ phá khiến PVF-CAND không giữ được lợi thế. Đối đầu CAHN đang có hàng công mạnh mẽ, PVF-CAND phải chơi với 200% quyết tâm để hy vọng giành ít nhất một điểm rời sân Hàng Đẫy.

Thông tin lực lượng CAHN vs PVF-CAND

CAHN không có sự phục vụ của thủ môn Filip Nguyễn vì chấn thương. Hậu vệ Lê Văn Đô bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở vòng trước. PVF-CAND sẽ có lực lượng tốt nhất cho trận này.