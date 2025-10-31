Nhận định Hà Tĩnh vs Hà Nội, 18h00 ngày 31/10: Nối dài mạch 'hồi sinh'

TPO - Nhận định bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội FC, vòng 9 LPBank V.League 2025/26, lúc 18h00 ngày 31/10 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Sau khởi đầu chệch choạc và biến động trên băng ghế huấn luyện, Hà Nội FC đang dần tìm lại nhịp điệu thi đấu quen thuộc dưới thời tân HLV Harry Kewell.

Nhận định trước trận đấu

Chuỗi ngày khát chiến thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trận thua ngược 1-2 trước Hải Phòng trên “chảo lửa” Lạch Tray ở vòng 8 LPBank V.League 1-2025/26 đã khiến thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh trải qua trận thứ 5 liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Từ vị trí trong nhóm đầu, đội bóng núi Hồng nay đã rơi xuống thứ 7 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, hơn đội cuối bảng HAGL vỏn vẹn một trận thắng.

Thất bại ấy không chỉ khiến Hà Tĩnh đánh mất đà tâm lý mà còn đặt họ vào tình thế khó khăn trước cuộc tiếp đón Hà Nội FC, đội bóng cũng đang trong hành trình tìm lại chính mình. Cả hai đều đang “khát điểm” và cùng hướng đến chiến thắng để giải tỏa áp lực.

Hà Nội FC hiện xếp ngay trên Hà Tĩnh với 11 điểm sau 8 vòng đấu. Mùa giải 2025/26 của đội bóng Thủ đô mở đầu đầy trắc trở khi họ phải chia tay HLV Makoto Teguramori và bổ nhiệm cựu danh thủ người Úc Harry Kewell. Dưới bàn tay của tân HLV này, Hà Nội đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc. Chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước Becamex Bình Dương ở vòng trước là minh chứng cho lối chơi tấn công tốc độ, pressing tầm cao và giàu năng lượng mà Kewell đang xây dựng.

Sự trở lại của đội trưởng Văn Quyết cùng phong độ ổn định của các ngôi sao như Phạm Tuấn Hải, Hai Long và tân binh nhập tịch Hendrio Araujo (Đỗ Hoàng Hên) đang giúp Hà Nội FC dần lấy lại hình ảnh quen thuộc. Tuy nhiên, chuyến hành quân đến sân Hà Tĩnh chắc chắn sẽ không dễ dàng, bởi nơi đây vốn được xem là “đất dữ” với nhiều ông lớn.

Hà Tĩnh dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Công Mạnh vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự - phản công kỷ luật và kiên cường. Dù lực lượng không còn dồi dào như mùa trước và đội hình phải trẻ hóa, đội bóng núi Hồng luôn thể hiện tinh thần chiến đấu máu lửa mỗi khi được thi đấu trước khán giả nhà. Sự cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài sân Hà Tĩnh chính là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn giúp họ chơi thăng hoa hơn.

Một điểm trước Hà Nội FC có thể xem là kết quả chấp nhận được, nhưng rõ ràng Hà Tĩnh không chỉ muốn dừng lại ở đó. Một chiến thắng không chỉ giúp họ chấm dứt chuỗi trận đáng quên mà còn mở ra cơ hội cải thiện vị trí, lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Ngược lại, Hà Nội FC cũng cần ba điểm để duy trì đà hồi sinh và chứng minh rằng triều đại của HLV Harry Kewell đang đi đúng hướng.

Cuộc đối đầu giữa Hà Tĩnh và Hà Nội FC ở vòng 9 hứa hẹn sẽ là trận cầu nóng bỏng, nơi cả hai đội đều không có chỗ cho sai lầm. Trong bầu không khí cuồng nhiệt trên “chảo lửa” núi Hồng, chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng cũng có thể định đoạt kết quả của trận đấu.

Thông tin lực lượng

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ thiếu vắng hậu vệ Nguyễn Văn Hạnh do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Trong khi đó, Hà Nội FC hành quân với lực lượng tốt nhất khi tất cả trụ cột đều sẵn sàng ra sân.

Đội hình dự kiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Mạnh Hưng, Duy Thường, Helerson, Viết Triều, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Lê Viktor, Trung Nguyên, Onoja, Atshimene. Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Thành Chung, Adriel Tadue, Willian Marlon, Công Nhật, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Hai Long, Tuấn Hải, Floro.

Dự đoán tỷ số: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-2 Hà Nội FC

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn