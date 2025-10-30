Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Liverpool đại bại ở Cúp Liên đoàn Anh, thua 5 trận liên tiếp ở giải quốc nội

Đặng Lai

TPO - Rạng sáng nay các ông lớn đã ra quân vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh. Trong số những Chelsea, Man City hay Arsenal, chỉ có Liverpool là mang lại nỗi thất vọng. Đội bóng này kéo dài chuỗi trận thảm họa ở giải trong nước lên con số 5 trận thua liên tiếp khi gục ngã trước Crystal Palace.

liver-1.jpg

Bước vào trận, Liverpool chứng kiến nhiều thay đổi. Đội bóng này gặp hàng loạt ca chấn thương nên buộc phải đưa ra đội hình ra sân nhiều xáo trộn. Robertson vào đá trung vệ, cặp với Gomez, trong khi Nyoni và Endo đá tiền vệ trung tâm. Trên hàng công, chỉ Federico Chiesa là cái tên sáng giá.

Với đội hình “què quặt” như vậy, Liverpool không thể gây ra áp lực lên hàng thủ Crystal Palace. Trong hiệp 1, họ chỉ dứt điểm trúng đích vẻn vẹn 1 lần trong khi bị Crystal Palace hãm thành nguy hiểm tới 5 lần. Và trước sức ép như thế, điều gì đến cũng phải đến khi phút 41, Crystal Palace mở điểm. Ismaila Sarr kết thúc chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho các vị khách.

liver-2.jpg
Liverpool thậm chí còn chơi tệ hơn các trận trước

Chưa hoàn hồn sau bàn thua, 4 phút sau Liverpool đã bị chọc thủng lưới lần 2. Vẫn là Ismaila Sarr ghi bàn. Anh nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm đưa bóng đi gần cột dọc bên phải.

Sang hiệp hai, Liverpool cố gắng vùng lên nhưng lực bất tòng tâm. Họ vốn đã bất ổn, nay lại không có lực lượng mạnh khiến đội bóng này rất khó triển khai tấn công. Cả hiệp 2, những gì Liverpool làm được chỉ là cầm bóng vượt trội (61 so với 39%). Còn trong những pha dứt điểm, thực sự họ gần như vô vọng.

Thậm chí Liverpool còn không một lần khiến thủ môn đối phương phải làm việc trong khi thủ môn của họ 4 lần bị đối thủ sút cầu môn. Và 1 trong số đó đã thành bàn. Phút 88, Yeremi Pino ấn định chiến thắng 3-0 cho Crystal Palace, đưa đội bóng này đi tiếp và nhấn chìm Liverpool vào cơn đại khủng hoảng với 5 trận toàn thua ở giải trong nước.

Ở các trận đấu khác, Arsenal và Man City đều thắng dễ, trong khi Chelsea và Newcastle cũng vượt qua những đối thủ ở Ngoại hạng Anh để điền tên mình vào vòng trong.

Đặng Lai
