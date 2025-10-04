Đánh bại West Ham, Arsenal tạm chiếm ngôi đầu giải Ngoại hạng

report VÀO!!! Arsenal mở tỷ số

38': Từ góc hẹp, Eze tung cú sút cực mạnh buộc thủ thành Areola phải vất vả đẩy ra và bóng bật đúng vào tầm của Declan Rice. Tiền vệ người Anh không bỏ lỡ đá bồi tung lưới đội bóng cũ.

Anh chỉ giơ tay ăn mừng nhẹ nhàng, tỏ rõ sự tôn trọng West Ham. Nhưng với Arsenal thì đây là bàn thắng cực kỳ quan trọng, khai thông thế bế tắc trong cuộc đua ngôi đầu.