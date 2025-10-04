Nhận định Leeds vs Tottenham, 18h30 ngày 4/10: Bất phân thắng bại

TPO - Nhận định bóng đá Leeds vs Tottenham, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Vòng 7 Ngoại hạng Anh sẽ khởi đầu đầy kịch tính khi Leeds tiếp đón Tottenham trong trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Với khoảng cách chỉ 3 điểm giữa hai đội, hãy chờ đợi một trận cầu kịch tính.

Nhận định trước trận đấu Leeds vs Tottenham

Có thể nói, sự chênh lệch về chất lượng đội hình hiện tại giữa 2 đội là khá đáng kể. Tottenham sở hữu một dàn cầu thủ “thiện chiến”. Dù đã bán đi Son Heung-min nhưng họ vẫn còn đó những Kudus, Richarlison hay tân binh Xavi Simons. Sự cân bằng là điều mà NHM có thể nhận ra ở tập thể trắng-xanh thành London.

Bên kia chiến tuyến, dù là tân binh và sở hữu lực lượng khiêm tốn, nhưng Leeds vẫn chứng minh rằng họ sẽ không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt ở mùa giải này. Trong số các đội bóng bị coi là yếu, Leeds chắc chắn là một trong những cái tên gây ấn tượng nhất. 4 lần ra sân vừa qua, họ thắng 1, hòa 2 và thua 1. Tổng điểm 5 qua 4 trận không phải là thống kê tệ. Thậm chí lúc này, Leeds còn đứng trên cả MU.

Từ đầu chiến dịch, Leeds chỉ thắng 2 trong 6 trận đã đấu, nhưng cũng chỉ thua 2. CLB này giành chiến thắng trong ngày khai mạc trước Everton, sau đó ấn tượng cầm hòa Newcastle và Bournemouth trên sân nhà. Một cái tên như thế sẽ là một thử thách khó khăn cho Tottenham. Vì hôm nay họ phải làm khách.

Phong độ, lịch sử đối đầu Leeds vs Tottenham

Tottenham mới nếm mùi thất bại 1 trong 9 trận đấu mùa này. Chỉ tính riêng tại giải Ngoại hạng Anh, Tottenham đã chơi 6 trận, thắng 3 trước Man City, West Ham và Burnley. Mặc dù vừa trải qua 2 trận hòa liên tiếp tại Premier League, song Spurs vẫn nằm trong Tốp 4 trên bảng xếp hạng.

Chuỗi trận không thắng của họ đã kéo dài sang Champions League, nơi Tottenham không thể vượt qua Bodo/Glimt (2-2). Tuy nhiên, mô tả đó không hoàn toàn phản ánh đúng tình hình vì đa số các trận vừa qua, CLB này phải hành quân xa.

Ở 3 trận hòa liên tiếp, họ đã có những màn lội ngược dòng vào phút chót - trước Brighton (2-2), Wolves (1-1) và cuộc đụng độ ở Na Uy đã đề cập ở trên. Đá sân khách luôn mang tới những áp lực lớn, nhất là với tập thể trẻ trung của Gà trống. Nhưng nhìn chung, họ vẫn vượt qua khá ổn. Từ đầu mùa, CLB này chưa thua trận sân khách nào.

Thêm một điểm tựa để Tottenham tự tin trong chuyến hành quân hôm nay là họ đã đánh bại Leeds trong 4 lần gặp nhau gần nhất, ghi tới 14 bàn. 2 chuyến hành quân vừa qua tới sân của Leeds, Tottenham cũng nã vào lưới đối thủ tới 8 bàn. Với những phân tích trên, có thể tin Tottenham sẽ ít nhất không thua ở Elland Road.

Thông tin lực lượng Leeds vs Tottenham

Tottenham bước vào trận đấu này với khá nhiều cầu thủ đã mỏi mệt sau trận đấu căng thẳng tại Champions League hồi đầu tuần. HLV Thomas Frank dự kiến ​​sẽ xoay tua đội hình, với những cái tên như Xavi Simons, Mohammed Kudus và Destiny Udogie đều được kỳ vọng sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát. Bên phía Leeds, họ được nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng CLB này lại thiếu vắng 2 nhân tố quan trọng trên hàng công khi Daniel James và Willy Gnonto cùng vắng mặt vì chấn thương.