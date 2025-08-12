Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Donnarumma bị loại khỏi đội hình PSG, MU rộng cửa tìm người thay thế Onana

Đặng Lai

TPO - PSG đã loại Gianluigi Donnarumma ra khỏi đội hình cho trận Siêu cúp châu Âu với Tottenham. Đây là một dấu hiệu cho thấy thời gian của thủ môn 26 tuổi này ở thành Paris sắp kết thúc.

img-6585.jpg

Donnarumma vẫn là lựa chọn không thể thay thế trong khung gỗ của PSG suốt nhiều tháng qua. Mới nhất, anh liên tục tỏa sáng để giúp đội nhà tiến vào chung kết FIFA Club World Cup 2025. Tuy nhiên sau chiến dịch này, cả 2 bất ngờ nảy sinh mâu thuẫn. Thủ môn người Italia nhất quyết không chấp nhận đàm phán hợp đồng mới khiến căng thẳng leo thang.

Hợp đồng hiện tại của Donnarumma chỉ kéo dài đến cuối mùa giải sau, vì vậy anh có thể rời đi với tư cách là cầu thủ tự do vào tháng 6/2026. Thậm chí đầu năm sau, Donnarumma sẽ có thể tự do thương lượng với các CLB khác. Để chuẩn bị cho kịch bản này, PSG đã chi 35 triệu euro ký hợp đồng với Lucas Chevalier như phương án thay thế. Họ cũng tỏ ra dứt khoát với Donnarumma khi gạch tên anh khỏi đội hình cho trận Siêu cúp UEFA với Tottenham vào giữa tuần.

PSG-LUIS_ENRIQUE_46420.jpg

Đây có thể là thông điệp cuối cùng mà Luis Enrique gửi đến cậu học trò, rằng không ai là không thể thay thế ở đội bóng của ông. Nếu muốn ở lại, Donnarumma phải chấp nhận xuống nước.

Những chuyển động tại thành Paris chắc chắn mang tới tin vui cho MU. Họ đang dẫn đầu cuộc đua. Ngoài ra, Man City và Chelsea cũng ngỏ ý muốn có Donnarumma. Các đội bóng này được cho là sẵn sàng đáp ứng yêu cầu lương rất cao của thủ môn 26 tuổi. Inter và Juventus cũng bày tỏ ý định song họ sẽ phải vật lộn để duy trì yêu cầu lương của anh.

Về phí chuyển nhượng, có thể Donnarumma chỉ tốn 26 triệu bảng. Anh chỉ còn hợp đồng 1 năm nên PSG không thể đòi hỏi quá nhiều. 26 triệu bảng với một người gác đền đẳng cấp thế giới như Donnarumma chắc chắn là con số quá hời. Lúc này, MU đang tìm kiếm người thay thế Onana sau khi thủ môn Cameroon liên tục mắc lỗi. Tuy vậy, vấn đề là Donnarumma có chấp nhận đến để chơi cho một đội bóng không có suất dự cúp châu Âu hay không.

Đặng Lai
