SEA Games 33 mang về cho chủ nhà Thái Lan gần 12 nghìn tỷ đồng

Thanh Hải
TPO - Theo Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), SEA Games 33 tạo ra giá trị kinh tế ít nhất 14 tỷ baht (khoảng 11,7 nghìn tỷ đồng), lớn hơn bất kỳ sự kiện thể thao nào khác mà Thái Lan từng tổ chức.

1000041766.jpg

Tiến sĩ Kongsak Yodmani, Thống đốc SAT, mới đây đã tiết lộ, việc đăng cai SEA Games 33 đã tạo ra giá trị kinh tế hơn 12 tỷ baht kể từ khi bắt đầu công tác chuẩn bị. Ông tin rằng tổng giá trị kinh tế có thể đạt 14 tỷ baht sau khi đại hội chính thức khép lại.

Thống đốc Kongsak cho biết thêm rằng những con số thể hiện giá trị kinh tế rất cao này lớn hơn bất kỳ sự kiện thể thao nào từng tổ chức tại Thái Lan trước đây. Một phần bởi SEA Games 33 bao gồm 50 môn thể thao, thu hút hơn 12.000 vận động viên và thành viên các đoàn thể thao, lớn hơn nhiều con số 7.000 người tham gia SEA Games 32 tại Campuchia. Ngoài ra, SEA Games 33 cũng thu hút một lượng lớn khán giả, người thân, người hâm mộ thể thao và khách du lịch từ 10 quốc gia Đông Nam Á.

Tiến sĩ Kongsak cũng cung cấp thống kê cho thấy người dân Thái Lan rất nhiệt tình với SEA Games 33. Tính đến ngày 18/12, tổng số khán giả tham dự các trận đấu đạt gần 400.000 người. Con số này sẽ còn tăng hơn nữa khi hai ngày cuối vẫn còn nhiều môn thi đấu.

Như vậy, lợi ích kinh tế mà SEA Games 33 mang lại cho chủ nhà Thái Lan vượt xa tính ban đầu. Trước đại hội, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn kỳ vọng SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 tổ chức tại Thái Lan tạo ra giá trị kinh tế hơn 5 tỷ baht và cung cấp 12.000-14.000 việc làm mới trong nhiều lĩnh vực, từ xây dựng, dịch vụ, vận tải, du lịch và thể thao.

Thanh Hải
