VĐV Thái Lan thất vọng vì tiền thưởng HCV SEA Games không tăng như hứa hẹn

TPO - Thái Lan không thể thưởng đậm cho các VĐV giành huy chương ở SEA Games 33. Lý do là vì ngân sách hạn hẹp.

VĐV giành HCV của Thái Lan nhận 250 triệu đồng/người

Theo tờ Thairath, một số đội tuyển của Thái Lan đã nhận được tin không vui là tiền thưởng không tăng so với hứa hẹn trước giải. Thậm chí nhiều đội nhận được tin ngay trước giờ đánh chung kết khiến tinh thần của họ bị ảnh hưởng phần nào.

Ví dụ như đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan. Không lâu trước khi đánh trận tranh HCV với Indonesia, các cầu thủ được thông báo tiền thưởng cho tấm HCV chỉ là 300 ngàn baht (250 triệu đồng/người) thay vì 500 ngàn baht như hứa hẹn ban đầu (418 triệu đồng).

Thủ quân đội tuyển bóng chuyền Thái Lan, Kissada Nilsawai, đã phải lên tiếng: "Tôi có thể vẫn nhận khoản tiền thưởng 500 ngàn baht cho huy chương vàng SEA Games không? Lúc đầu khi họ nhắc đến con số 500 ngàn baht, tôi đã rất vui mừng. Nhưng giờ tôi không hiểu sao số tiền lại bị giảm xuống còn 300 ngàn baht. Tôi định sửa lại phòng tắm. Phòng tắm nhà tôi đã xuống cấp lắm rồi, rất nhiều gián”.

Theo tờ Thairath, các cơ quan điều hành Thái Lan thừa nhận do hạn chế về ngân sách, quốc gia chủ nhà không thể tăng mức thưởng cho VĐV giành thành tích ở SEA Games.

Do đó, mức mà họ duy trì từ 2019 cho tới nay vẫn được giữ nguyên, là HCV nhận 300 ngàn baht, HCB nhận 150 ngàn baht và HCĐ nhận 75 ngàn baht. Ngoài ra, Thái Lan cũng áp mức trần nhận thưởng cho các Hiệp hội và ban huấn luyện của môn thể thao giành huy chương ở SEA Games 33.

Tính đến chiều 19/12, chỉ 1 ngày trước lễ bế mạc, Thái Lan đã giành tới 204 HCV, gấp 2,5 lần đoàn về sau là Indonesia. Với số huy chương khổng lồ mà họ đã gặt hái ở kỳ đại hội năm nay, Thái Lan hứa hẹn sẽ phải chi một khoản khổng lồ để trả thưởng.