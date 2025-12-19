Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

HLV Thái Lan chỉ ra vấn đề khiến đội nhà thua ngược U22 Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Sau khi thua cay đắng 2-3 trên sân nhà và vỡ mộng giành HCV SEA Games 33, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã chỉ ra những vấn đề của U22 Thái Lan. Ông cũng thừa nhận so với đội chủ nhà, U22 Việt Nam là những người có nền tảng thể lực tốt hơn.

600359316-872327942217066-2903715434930060697-n.jpg

Đầu tiên, vị HLV 51 tuổi xin lỗi vì đã thất bại ở chung kết SEA Games 33. “Tôi xin lỗi những người hâm mộ bóng đá không thể theo dõi trận đấu, xin lỗi ban lãnh đạo và toàn thể NHM Thái Lan vì thất bại này. Là một HLV, tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra", ông nhấn mạnh.

"Hôm nay chúng ta đã thua, tôi phải chịu trách nhiệm vì tôi là huấn luyện viên và là người áp dụng chiến thuật cho đội. Chúng tôi đã làm hết sức mình. Tôi chấp nhận rằng chúng tôi không thể vô địch”.

Thawatchai Damrong-Ongtrakul nhấn mạnh rằng điểm mấu chốt chính là nền tảng thể lực, khi càng thi đấu U22 Việt Nam càng bền bỉ và dẻo dai hơn trong lúc U22 Thái Lan xuống sức khá nhanh. “Trong hiệp 1, chúng ta dẫn trước 2-0, nhưng sang hiệp 2 chúng ta đã bị gỡ 1-2 ngay từ đầu. Từ đó, U22 Việt Nam có đà thắng lợi", ông nói.

u22-viet-nam-5.jpg
Theo HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, U22 Việt Nam có nền tảng thể lực tốt hơn

"Chúng tôi lại mất đi Chanpat Buaphan vì chấn thương. Thể trạng của các cầu thủ rõ ràng là không hoàn hảo. Đó là lý do chúng tôi cố gắng hoàn thành trận đấu trong 90 phút. Nhưng kế hoạch đó đã không đạt được. Nhìn Việt Nam thi đấu, rõ ràng thể trạng của họ tốt hơn”.

Cuối cùng, nhà cầm quân này cũng thừa nhận rằng thất bại ở chung kết SEA Games 33 có thể khiến ông mất ghế. Ông giao phó tương lai của mình cho LĐBĐ Thái Lan.

"Tôi vẫn còn VCK U23 châu Á 2026. Đội hình hiện tại sẽ không có nhiều cầu thủ thi đấu ở giải sắp tới vì trùng lịch với Thai League. Vì vậy, phần lớn đội U21 sẽ được gọi lên thay thế. Hợp đồng của tôi còn hạn đến tháng 1/2026. Và tương lai của tôi sẽ phụ thuộc vào liên đoàn”, cựu tiền đạo tuyển Thái Lan thừa nhận.

