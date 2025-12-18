Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

VĐV Thái Lan gian lận tại SEA Games 33 bị cấm thi đấu trọn đời

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Warasin Naraphat bị cấm thi đấu trọn đời ở mọi giải Arena of Valor (RoV). Bên cạnh đó, cô đã nhận án phạt đầu tiên từ Cơ quan Thể thao Thái Lan.

nu-vdv-esports-thai-lan-bi-cam-thi-dau-tron-doi-sau-gian-lan-o-sea-games-33-1-09495408.jpg

Warasin Naraphat bị Garena cấm tham gia mọi giải dấu của RoV. Án phạt cho hot girl eSport Thái Lan có hiệu lực từ 16/12/2025. Trước đó, đội thủ quản TALON chấm dứt hợp đồng của Warasin, ngay sau khi cô bị vạch trần gian lận ở SEA Games 33.

Theo Siam Sport, Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) xác định Warasin vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong thi đấu. Chủ tịch TESF, ông Santih Lohthong, báo cáo vụ việc lên Hội đồng SEA Games 33 và Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á, để áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Trước mắt, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) được giao trực tiếp tìm hiểu vụ việc để xác định mức độ vi phạm của Warasin. Ông Preecha Lalun, Phó Thống đốc SAT, cho biết Warasin phải trả lại mọi khoản tiền (lương, trợ cấp) mà cô được nhận trong quá trình tham gia huấn luyện chuẩn bị cho SEA Games 33 từ tháng 2 đến tháng 11 năm nay.

Hot girl eSport Thái Lan không chỉ mất sự nghiệp, mà còn bị CĐV nhà dè bỉu sau bê bối. Cô bị chỉ trích là tội đồ của thể thao Thái Lan ở SEA Games 33. Vì hành vi gian lận của Warasin, các đồng đội của cô trong tuyển RoV Thái Lan cũng dang giở giấc mơ chinh phục HCV ở SEA Games 33.

Trước đó, bê bối của VĐV có biệt danh Tokyogurl xảy ra ở trận Thái Lan gặp Việt Nam ở bộ môn RoV. Warasin đã cài phần cứng trái phép vào điện thoại để nhờ người khác thi đấu hộ. Bộ phận eSport của SEA Games 33 xác định Warasin vi phạm quy tắc 9.4.3 bằng cách cài đặt phần cứng trái phép, bị loại khỏi Thế vận hội.

Các thành viên còn lại trong đội eSport RoV Thái Lan không bị xử phạt. Chủ tịch Santih xác nhận những người còn lại không vi phạm quy tắc 9.4.3.

Hương Ly
#Thái Lan #SEA Games 33 #gian lận #Warasin Naraphat #RoV #thể thao Thái Lan #cấm thi đấu #hot girl esport #phạt hot gir esport #bê bối vdv thái lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục