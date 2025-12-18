VĐV Thái Lan gian lận tại SEA Games 33 bị cấm thi đấu trọn đời

TPO - Warasin Naraphat bị cấm thi đấu trọn đời ở mọi giải Arena of Valor (RoV). Bên cạnh đó, cô đã nhận án phạt đầu tiên từ Cơ quan Thể thao Thái Lan.

Warasin Naraphat bị Garena cấm tham gia mọi giải dấu của RoV. Án phạt cho hot girl eSport Thái Lan có hiệu lực từ 16/12/2025. Trước đó, đội thủ quản TALON chấm dứt hợp đồng của Warasin, ngay sau khi cô bị vạch trần gian lận ở SEA Games 33.

Theo Siam Sport, Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) xác định Warasin vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong thi đấu. Chủ tịch TESF, ông Santih Lohthong, báo cáo vụ việc lên Hội đồng SEA Games 33 và Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á, để áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Trước mắt, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) được giao trực tiếp tìm hiểu vụ việc để xác định mức độ vi phạm của Warasin. Ông Preecha Lalun, Phó Thống đốc SAT, cho biết Warasin phải trả lại mọi khoản tiền (lương, trợ cấp) mà cô được nhận trong quá trình tham gia huấn luyện chuẩn bị cho SEA Games 33 từ tháng 2 đến tháng 11 năm nay.

Hot girl eSport Thái Lan không chỉ mất sự nghiệp, mà còn bị CĐV nhà dè bỉu sau bê bối. Cô bị chỉ trích là tội đồ của thể thao Thái Lan ở SEA Games 33. Vì hành vi gian lận của Warasin, các đồng đội của cô trong tuyển RoV Thái Lan cũng dang giở giấc mơ chinh phục HCV ở SEA Games 33.

Trước đó, bê bối của VĐV có biệt danh Tokyogurl xảy ra ở trận Thái Lan gặp Việt Nam ở bộ môn RoV. Warasin đã cài phần cứng trái phép vào điện thoại để nhờ người khác thi đấu hộ. Bộ phận eSport của SEA Games 33 xác định Warasin vi phạm quy tắc 9.4.3 bằng cách cài đặt phần cứng trái phép, bị loại khỏi Thế vận hội.

Các thành viên còn lại trong đội eSport RoV Thái Lan không bị xử phạt. Chủ tịch Santih xác nhận những người còn lại không vi phạm quy tắc 9.4.3.