Nhận định tranh HCĐ SEA Games 33 U22 Philippines vs U22 Malaysia: Chiến đấu vì danh dự

TPO - Nhận định bóng đá U22 Philippines vs U22 Malaysia, SEA Games 33 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U22 Philippines và U22 Malaysia bước vào trận tranh hạng ba với những tâm trạng trái ngược. Một bên là sự tiếc nuối sau khi gục ngã ở những phút cuối trước U22 Việt Nam, bên kia là niềm tự hào từ màn trình diễn quả cảm trước U22 Thái Lan. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ là màn so tài cân não, nơi bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định đội bóng nào khép lại giải đấu bằng tấm huy chương đồng.

U22 Malaysia thua đáng tiếc trước U22 Thái Lan.

Nhận định trước trận đấu U22 Philippines vs U22 Malaysia

Thất bại trước U22 Việt Nam đưa U22 Philippines bước vào trận tranh hạng 3, nơi họ sẽ đối đầu với U22 Malaysia, một đối thủ được xem là “vừa tầm” hơn nếu so về thực lực cũng như tương quan lối chơi. Đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV U22 Philippines hướng đến một cái kết đẹp cho giải đấu, đặc biệt khi tấm huy chương đồng hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu họ duy trì được sự tự tin và kỷ luật như đã thể hiện từ đầu giải.

Ở chiều ngược lại, U22 Malaysia bước ra từ trận bán kết với U22 Thái Lan trong tâm thế của một đội bóng “thua trong danh dự”. Bị dẫn bàn từ khá sớm và rơi vào thế thiếu người sau một chiếc thẻ đỏ gây nhiều tranh cãi, nhưng U22 Malaysia vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường. Họ không buông xuôi, tiếp tục tổ chức phòng ngự chặt chẽ và gây ra không ít khó khăn cho U22 Thái Lan, trước khi chấp nhận thất bại sát nút 0-1.

Màn trình diễn đó cho thấy U22 Malaysia vẫn sở hữu nền tảng thể lực tốt, tinh thần thi đấu đáng khen và khả năng tổ chức chiến thuật tương đối ổn. Chính vì vậy, bước vào trận tranh hạng 3, mục tiêu giành huy chương đồng gần như là mệnh lệnh bắt buộc với đội bóng này nhằm khép lại giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu.

Về phong độ tại giải đấu năm nay, U22 Philippines thậm chí được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi gắn kết và sự ổn định xuyên suốt vòng bảng. Dẫu vậy, U22 Malaysia lại có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu những trận cầu mang tính quyết định, cùng tinh thần chiến đấu đã được kiểm chứng ở bán kết. Nếu đội bóng áo vàng tiếp tục duy trì sự tập trung, hạn chế sai lầm cá nhân và tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi, khả năng họ biết cách “kết liễu” trận đấu là hoàn toàn có cơ sở.

Phong độ, lịch sử đối đầu U22 Philippines vs U22 Malaysia

Trong 5 trận gần nhất, U22 Philippines thắng 2 và thua 3. U22 Malaysia thắng 2 và thua 3.

Xét về lịch sử đối đầu, U22 Malaysia đánh bại U22 Philippines trong 2 lần đối đầu gần nhất.

Thông tin lực lượng U22 Philippines vs U22 Malaysia

U22 Philippines có đội hình tốt nhất.

U22 Malaysia thiếu Nabil Yusuf vì án treo giò.

Đội hình dự kiến U22 Philippines vs U22 Malaysia

U22 Philippines: Nicholas Guimaraes; Noah Leddel, Sandro Reyes, Alex Monis, Gabriel Guimaraes; Banatao, Dylan Demunyck, Muens Gavin, Santiago Rublico; Jaime Rosquillo, Javier Mariona.

U22 Malaysia: Zulhilmi; Aduibullah, Moses Raj, Alif Ahmad; Danish, Muhammad, Rahman; Ziad, Shafizan, Izwan; Haqimi Azim.

Dự đoán tỷ số U22 Philippines 2-1 U22 Malaysia