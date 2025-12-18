Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định tranh HCĐ SEA Games 33 U22 Philippines vs U22 Malaysia: Chiến đấu vì danh dự

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá U22 Philippines vs U22 Malaysia, SEA Games 33 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U22 Philippines và U22 Malaysia bước vào trận tranh hạng ba với những tâm trạng trái ngược. Một bên là sự tiếc nuối sau khi gục ngã ở những phút cuối trước U22 Việt Nam, bên kia là niềm tự hào từ màn trình diễn quả cảm trước U22 Thái Lan. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ là màn so tài cân não, nơi bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định đội bóng nào khép lại giải đấu bằng tấm huy chương đồng.

video-bong-da-u22-thai-lan-u22-malaysia-sieu-pham-17-1765812721-945-width740height540.jpg
U22 Malaysia thua đáng tiếc trước U22 Thái Lan.

Nhận định trước trận đấu U22 Philippines vs U22 Malaysia

Thất bại trước U22 Việt Nam đưa U22 Philippines bước vào trận tranh hạng 3, nơi họ sẽ đối đầu với U22 Malaysia, một đối thủ được xem là “vừa tầm” hơn nếu so về thực lực cũng như tương quan lối chơi. Đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV U22 Philippines hướng đến một cái kết đẹp cho giải đấu, đặc biệt khi tấm huy chương đồng hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu họ duy trì được sự tự tin và kỷ luật như đã thể hiện từ đầu giải.

Ở chiều ngược lại, U22 Malaysia bước ra từ trận bán kết với U22 Thái Lan trong tâm thế của một đội bóng “thua trong danh dự”. Bị dẫn bàn từ khá sớm và rơi vào thế thiếu người sau một chiếc thẻ đỏ gây nhiều tranh cãi, nhưng U22 Malaysia vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường. Họ không buông xuôi, tiếp tục tổ chức phòng ngự chặt chẽ và gây ra không ít khó khăn cho U22 Thái Lan, trước khi chấp nhận thất bại sát nút 0-1.

Màn trình diễn đó cho thấy U22 Malaysia vẫn sở hữu nền tảng thể lực tốt, tinh thần thi đấu đáng khen và khả năng tổ chức chiến thuật tương đối ổn. Chính vì vậy, bước vào trận tranh hạng 3, mục tiêu giành huy chương đồng gần như là mệnh lệnh bắt buộc với đội bóng này nhằm khép lại giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu.

Về phong độ tại giải đấu năm nay, U22 Philippines thậm chí được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi gắn kết và sự ổn định xuyên suốt vòng bảng. Dẫu vậy, U22 Malaysia lại có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu những trận cầu mang tính quyết định, cùng tinh thần chiến đấu đã được kiểm chứng ở bán kết. Nếu đội bóng áo vàng tiếp tục duy trì sự tập trung, hạn chế sai lầm cá nhân và tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi, khả năng họ biết cách “kết liễu” trận đấu là hoàn toàn có cơ sở.

Phong độ, lịch sử đối đầu U22 Philippines vs U22 Malaysia

Trong 5 trận gần nhất, U22 Philippines thắng 2 và thua 3. U22 Malaysia thắng 2 và thua 3.

Xét về lịch sử đối đầu, U22 Malaysia đánh bại U22 Philippines trong 2 lần đối đầu gần nhất.

Thông tin lực lượng U22 Philippines vs U22 Malaysia

U22 Philippines có đội hình tốt nhất.

U22 Malaysia thiếu Nabil Yusuf vì án treo giò.

Đội hình dự kiến U22 Philippines vs U22 Malaysia

U22 Philippines: Nicholas Guimaraes; Noah Leddel, Sandro Reyes, Alex Monis, Gabriel Guimaraes; Banatao, Dylan Demunyck, Muens Gavin, Santiago Rublico; Jaime Rosquillo, Javier Mariona.

U22 Malaysia: Zulhilmi; Aduibullah, Moses Raj, Alif Ahmad; Danish, Muhammad, Rahman; Ziad, Shafizan, Izwan; Haqimi Azim.

Dự đoán tỷ số U22 Philippines 2-1 U22 Malaysia

Khanh Kiều
#Nhận định U22 Philippines vs U22 Malaysia #SEA Games 33 #U22 Philippines vs U22 Malaysia #Dự đoán U22 Philippines vs U22 Malaysia #Nhận định trận đấu #Dự đoán kết quả

Xem thêm

Cùng chuyên mục