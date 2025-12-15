Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Philippines, 15h30 ngày 15/12: Thẳng tiến vào chung kết

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Philippines

U22 Việt Nam sáng cửa vào chung kết SEA Games 33 khi được gặp U22 Philippines ở vòng bán kết. Đây là cơ hội cho U22 Việt Nam đổi màu huy chương sau thất bại đáng tiếc ở Campuchia cách đây 2 năm, cho dù U22 Philippines được xem là ẩn số.

Giống như U22 Việt Nam, U22 Philippines vào bán kết với thành tích toàn thắng. Đội bóng của HLV Garrath McPherson lần lượt đánh bại U22 Myanmar và U22 Indonesia mà không thủng lưới lần nào. Tại SEA Games 33, lực lượng của U22 Philippines là tập thể rất thú vị, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ cùng các nhân tố nhập tịch.

Thực tế, người Philippines đã chủ động xây dựng đội hình hướng đến giải đấu năm nay từ rất sớm. Họ sở hữu một nhóm cầu thủ đã thi đấu từ SEA Games 32 và là trụ cột ở ĐTQG như tiền đạo Alex Monis, hậu vệ Santiago Rublico hay Noah Leddel. Đặc biệt, tiền vệ đội trưởng Sandro Reyes xuất hiện từ SEA Games 32 vốn ra mắt ĐTQG Philippines từ năm 2021 và là ngôi sao quen thuộc ở các đấu trường khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, U22 Philippines sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài như Nicholas Guimaraes - Gabriel Guimaraes (Nhật Bản), Dylan Demuynck (Bỉ), Isaiah Alakiu (Anh) hay Otu Banatao (Mỹ). Quan trọng nhất, U22 Philippines đã tập hợp các cầu thủ này và để họ thi đấu cùng nhau suốt 1 năm qua. So với đội hình vào bán kết U23 Đông Nam Á 2025, U22 Philippines gần như không thay đổi.

Tại U23 Đông Nam Á 2025, U22 Philippines chính là đối thủ của U22 Việt Nam. Ở trận đấu đó, đội bóng của HLV Garrath McPherson tạo ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam, và chúng ta chỉ có thể thắng sát nút nhờ sự tỏa sáng của Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Bắc.

Sau nửa năm, U22 Philippines đã có thêm sự kết dính và hứa hẹn sẽ là đối thủ “cân tài, cân sức” với U22 Việt Nam. Về lý thuyết, U22 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn nhờ dàn ngôi sao vô địch U22 Đông Nam Á. Giống như các U22 Philippines “ươm mầm”, đội hình của U22 Việt Nam bao gồm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế. Không những vậy, những cái tên như Trung Kiên, Lý Đức, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Viktor Lê, Đình Bắc… còn thi đấu thường xuyên ở V-League. Có thể xem đây là nền tảng tạo ra sự khác biệt cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik.

Về mặt chiến thuật, U22 Philippines chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả. Ngoài ra, họ cũng có khả năng phối hợp ném biên xa nguy hiểm. Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã quen với các mảng miếng này. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U22 Việt Nam cũng thi đấu rất thực dụng và có khả năng thích ứng nhanh trước mọi đối thủ.

Trận đấu chiều nay vì thế có thể diễn ra nhàm chán nhưng căng thẳng. U22 Việt Nam dù được đánh giá cao hơn nhưng chưa chắc chủ động dâng cao tấn công ngay từ đầu. Thay vào đó, đội bóng áo đỏ hứa hẹn nhập cuộc chậm chắc và chờ đợi sai lầm của U22 Philippines để giành chiến thắng.

Phong độ U22 Việt Nam vs U22 Philippines