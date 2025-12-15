Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 15/12: Chờ 'mưa vàng' và dấu ấn Nguyễn Thị Oanh

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày thi đấu 15/12 hứa hẹn sẽ là một trong những ngày bùng nổ nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi hàng loạt bộ môn thế mạnh bước vào các nội dung chung kết với khả năng cạnh tranh Huy chương Vàng (HCV).

1.jpg

Mở màn cho ngày thi đấu là bắn súng, nơi niềm hy vọng tiếp tục được đặt vào bộ đôi Trịnh Thu Vinh - Phạm Quang Huy ở nội dung đồng đội hỗn hợp 10m súng ngắn hơi. Sau cú đúp HCV ấn tượng, Trịnh Thu Vinh đang có tâm lý hưng phấn, sẵn sàng cùng Quang Huy hướng tới trận chung kết và mang về thêm vàng cho bắn súng Việt Nam.

Tâm điểm của ngày thi đấu vẫn thuộc về điền kinh, khi Nguyễn Thị Oanh bước vào chung kết 10.000m nữ. Nếu không có bất ngờ lớn, chân chạy người Bắc Ninh nhiều khả năng sẽ giành HCV thứ hai tại SEA Games 33, qua đó tiến thêm một bước trên hành trình khẳng định vị thế biểu tượng của điền kinh Việt Nam.

Trước đó, Oanh đã cùng Lê Thị Tuyết mang về HCV và HCB nội dung 5.000m. Một chiến thắng ở 10.000m không chỉ giúp cô hoàn tất cú đúp cự ly dài, mà còn đưa Oanh vượt lên, độc chiếm kỷ lục nhiều HCV SEA Games nhất lịch sử điền kinh Việt Nam, chính thức xưng danh “nữ hoàng điền kinh” mới.

Cũng trong ngày hôm nay, điền kinh Việt Nam còn tranh tài ở nhiều nội dung quan trọng khác như chung kết 400m nữ của Quách Thị Lan, cùng hai nội dung tiếp sức hấp dẫn 4x100m nam và 4x100m nữ.

Bơi lội bước vào ngày thi đấu cuối cùng với sự kỳ vọng lớn dành cho Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 400m tự do nam. Ngoài ra, “Hoàng tử ếch” Phạm Thanh Bảo tiếp tục thể hiện sự thống trị ở các cự ly bơi ếch khi tranh tài 50m ếch nam, trong khi Trần Hưng Nguyên (200m ngửa) và Nguyễn Quang Thuấn (200m bướm) cũng được chờ đợi sẽ tạo nên bất ngờ.

Trên sân Rajamangala, sự chú ý của người hâm mộ sẽ đổ dồn về trận bán kết bóng đá nam, nơi U22 Việt Nam chạm trán U22 Philippines với mục tiêu giành vé vào chung kết.

Ở nhà thi đấu, bóng chuyền nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử khi đối đầu Thái Lan ở chung kết, với khát vọng lần đầu tiên vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ nhất khu vực.

Bên cạnh đó, Wushu (5 nội dung biểu diễn, 2 đối kháng), cử tạ (3 hạng cân chung kết), cùng các môn Muay, Kick-boxing, bắn cung… đều là những “mỏ vàng” tiềm năng trong hành trình tích lũy thành tích của đoàn Việt Nam.

Sau 5 ngày thi đấu chính thức, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 34 HCV, 34 HCB và 66 HCĐ, tạm xếp thứ ba trên bảng tổng sắp. Ngày 15/12 được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt quan trọng, nơi bơi, điền kinh và các môn thế mạnh đồng loạt bứt tốc, tạo nên một ngày thi đấu thăng hoa cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

screen-shot-2025-12-15-at-071037.png
screen-shot-2025-12-15-at-071137.png
screen-shot-2025-12-15-at-071202.png
screen-shot-2025-12-15-at-071214.png
screen-shot-2025-12-15-at-071229.png
Trọng Đạt
#SEA Games #Thể thao Việt Nam #Nguyễn Thị Oanh #bóng đá nam #bơi lội #điền kinh #bóng chuyền

Xem thêm

Cùng chuyên mục