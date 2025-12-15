Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 15/12: Chờ 'mưa vàng' và dấu ấn Nguyễn Thị Oanh

TPO - Ngày thi đấu 15/12 hứa hẹn sẽ là một trong những ngày bùng nổ nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi hàng loạt bộ môn thế mạnh bước vào các nội dung chung kết với khả năng cạnh tranh Huy chương Vàng (HCV).

Mở màn cho ngày thi đấu là bắn súng, nơi niềm hy vọng tiếp tục được đặt vào bộ đôi Trịnh Thu Vinh - Phạm Quang Huy ở nội dung đồng đội hỗn hợp 10m súng ngắn hơi. Sau cú đúp HCV ấn tượng, Trịnh Thu Vinh đang có tâm lý hưng phấn, sẵn sàng cùng Quang Huy hướng tới trận chung kết và mang về thêm vàng cho bắn súng Việt Nam.

Tâm điểm của ngày thi đấu vẫn thuộc về điền kinh, khi Nguyễn Thị Oanh bước vào chung kết 10.000m nữ. Nếu không có bất ngờ lớn, chân chạy người Bắc Ninh nhiều khả năng sẽ giành HCV thứ hai tại SEA Games 33, qua đó tiến thêm một bước trên hành trình khẳng định vị thế biểu tượng của điền kinh Việt Nam.

Trước đó, Oanh đã cùng Lê Thị Tuyết mang về HCV và HCB nội dung 5.000m. Một chiến thắng ở 10.000m không chỉ giúp cô hoàn tất cú đúp cự ly dài, mà còn đưa Oanh vượt lên, độc chiếm kỷ lục nhiều HCV SEA Games nhất lịch sử điền kinh Việt Nam, chính thức xưng danh “nữ hoàng điền kinh” mới.

Cũng trong ngày hôm nay, điền kinh Việt Nam còn tranh tài ở nhiều nội dung quan trọng khác như chung kết 400m nữ của Quách Thị Lan, cùng hai nội dung tiếp sức hấp dẫn 4x100m nam và 4x100m nữ.

Bơi lội bước vào ngày thi đấu cuối cùng với sự kỳ vọng lớn dành cho Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 400m tự do nam. Ngoài ra, “Hoàng tử ếch” Phạm Thanh Bảo tiếp tục thể hiện sự thống trị ở các cự ly bơi ếch khi tranh tài 50m ếch nam, trong khi Trần Hưng Nguyên (200m ngửa) và Nguyễn Quang Thuấn (200m bướm) cũng được chờ đợi sẽ tạo nên bất ngờ.

Trên sân Rajamangala, sự chú ý của người hâm mộ sẽ đổ dồn về trận bán kết bóng đá nam, nơi U22 Việt Nam chạm trán U22 Philippines với mục tiêu giành vé vào chung kết.

Ở nhà thi đấu, bóng chuyền nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử khi đối đầu Thái Lan ở chung kết, với khát vọng lần đầu tiên vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ nhất khu vực.

Bên cạnh đó, Wushu (5 nội dung biểu diễn, 2 đối kháng), cử tạ (3 hạng cân chung kết), cùng các môn Muay, Kick-boxing, bắn cung… đều là những “mỏ vàng” tiềm năng trong hành trình tích lũy thành tích của đoàn Việt Nam.

Sau 5 ngày thi đấu chính thức, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 34 HCV, 34 HCB và 66 HCĐ, tạm xếp thứ ba trên bảng tổng sắp. Ngày 15/12 được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt quan trọng, nơi bơi, điền kinh và các môn thế mạnh đồng loạt bứt tốc, tạo nên một ngày thi đấu thăng hoa cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.