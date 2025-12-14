Kim Thị Huyền và câu chuyện 'nước mắt' chạm trái tim người hâm mộ

TPO - Tại SEA Games 33, Kim Thị Huyền đã để lại dấu ấn đặc biệt không chỉ bằng thành tích trên sàn thi đấu mà còn bằng những giây phút xúc động đến nghẹn ngào. Nữ vận động viên đẩy tạ phá kỷ lục quốc gia của chính mình, nhưng câu chuyện về những giọt nước mắt không ngừng rơi sau phần thi mới thực sự khiến người hâm mộ nhớ mãi.

Cú đẩy đạt 15m92 của Kim Thị Huyền không chỉ mang về tấm Huy chương Đồng tại SEA Games 33, mà còn phá sâu kỷ lục quốc gia 15m27 do chính cô thiết lập tại Giải Vô địch Quốc gia 2023.

Một con số trên bảng điện tử, nhưng là kết tinh của nhiều năm tập luyện khắc nghiệt, của mồ hôi, nước mắt và cả những khoảng lặng sau chấn thương.

“Mục tiêu của em trong năm nay, và cả năm trước, là phải phá kỷ lục bản thân. Lần này em làm được, nên em rất mừng…”, Huyền xúc động chia sẻ.

Niềm vui ấy đến muộn, nhưng trọn vẹn. Bởi từng có lúc, Huyền tưởng như không thể tìm lại phong độ cao nhất. Áp lực lớn nhất không đến từ đối thủ hay chiếc tạ nặng lạnh lùng, mà từ chính bản thân, khi cô không may dính chấn thương.

“Em có chút áp lực vì bị lật cổ chân trước thềm giải Vô địch điền kinh Quốc gia 2025 khiến thành tích ở các giải gần đây không tốt", Huyền rưng rưng nước mắt. Mỗi lần bước vào vòng ném, với cô, không chỉ là cuộc so tài với đối thủ, mà còn là cuộc chiến âm thầm với chính mình.

May mắn cho Kim Thị Huyền, cô không đơn độc trên hành trình ấy. Đằng sau Huyền là sự đồng hành của địa phương Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) và HLV Nguyễn Hoàng Linh Phương - người cô xem như “mẹ thứ hai”.

“Em áp lực một, nhưng cô Phương còn áp lực mười. Nhưng cô luôn ở bên, động viên để em vượt qua. Em cũng muốn cảm ơn đơn vị Vĩnh Long đã luôn hỗ trợ để em yên tâm tập luyện", Huyền chia sẻ.

Với Huyền, tấm huy chương không chỉ là phần thưởng cho bản thân, mà còn là món quà gửi đến thầy cô và những người đã đồng hành qua những giai đoạn tưởng chừng bế tắc nhất.

VĐV Kim Thị Huyền bên 'người thầy' HLV Nguyễn Hoàng Linh Phương

Hành trình không màu hồng

Sinh ra tại Vĩnh Long (Trà Vinh cũ), Kim Thị Huyền bắt đầu tập luyện từ năm 2018, lên đội tuyển từ 2021 và hiện tập luyện tại TPHCM. Cô theo đuổi một môn thể thao đặc thù, nặng nhọc và khắc nghiệt, nơi sức mạnh thể chất hòa quyện với nghị lực tinh thần được đẩy lên mức cao nhất. Đó là đẩy tạ.

“Môn của em khá cực và nặng. Nhưng nhờ thầy cô, đồng đội và người thân động viên giúp đỡ, em mới vượt qua được”, Huyền nói.

SEA Games 33 là kỳ SEA Games thứ hai trong sự nghiệp của Huyền. Dù chỉ giành HCĐ, cô coi đó là “tấm huy chương quý như vàng” - phần thưởng cho những năm tháng không bỏ cuộc sau chấn thương, không chùn bước trước áp lực và không đầu hàng chính mình.

Tại SEA Games 33, Kim Thị Huyền không chỉ phá kỷ lục quốc gia, mà còn phá vỡ hình ảnh khô cứng của những con số, nhắc nhở chúng ta rằng: đằng sau mỗi tấm huy chương, dù là màu gì, vẫn luôn là một con người với trái tim biết run lên vì Tổ Quốc.