Chiến thắng 5 sao trước Indonesia đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

report Đội hình ra sân của Việt Nam

So với trận trước, đội có vài sự thay đổi người. Một số cầu thủ dự bị như Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Mỹ Anh đá chính ở trận này. Xem ra HLV Mai Đức Chung muốn thử nghiệm một số vị trí cho trận chung kết.