Thể thao

Google News

Điểm danh 3 cự ly giúp điền kinh Việt Nam có thể lật đổ chủ nhà Thái Lan ở SEA Games 33

Tiểu Phùng
Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhảy cao nữ, 4x400m nam và 4x100m nữ hứa hẹn sẽ là các cự ly phân định cuộc đua giữa điền kinh Việt Nam và Thái Lan tại SEA Games 33.

anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-120354.png
Điền kinh Việt Nam so kè quyết liệt với Thái Lan tại SEA Games 33

Điền kinh tiếp tục cho thấy là thế mạnh của thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Ở cự ly 5.000m, Nguyễn Thị Oanh vượt qua các đối thủ để giành HCV một cách ấn tượng với thời gian 16 phút 27 giây 14.

Tiếp đó, tổ chạy 4x400m hỗn hợp nam nữ của Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng cũng giành chiến thắng, đạt thành tích 3 phút 15 giây 07, phá sâu kỷ lục của Thái Lan (3 phút 19 giây 29).

Các nội dung khác của điền kinh Việt Nam cũng thể hiện sự nỗ lực cao trong ngày thi đấu. Vũ Thị Ngọc Hà dù chấn thương vẫn cố gắng thi đấu và giành HCĐ nội dung nhảy 3 bước nữ.

anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-120443.png

Sau những ngày thi đấu đầu tiên, chủ nhà Thái Lan đang thắng thế với 196 huy chương, gồm 96 HCV. Việt Nam tạm xếp thứ 3 (30 HCV) so với Indonesia (32 HCV). Cuộc đua diễn ra đặc biệt quyết liệt ở điền kinh, môn "nữ hoàng" của các kỳ đại hội.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại Bangkok, TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Thái Lan hiện đang tạm vươn lên dẫn trước Việt Nam. Cuộc chiến tranh vị trí số 1 ở SEA Games 33 sẽ vẫn là cuộc so kè giữa Việt Nam và Thái Lan.

Các cự ly có thể tạo nên sự khác biệt là nhảy cao nữ của Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo; tổ 4x400m nam và 4x100m nữ.

"Đội vẫn đang tập trung tối đa cho mục tiêu phía trước. Chủ nhà Thái Lan có lực lượng mạnh, lợi thế nước chủ nhà nhưng Việt Nam đang quyết tâm rất cao. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành được mục tiêu đề ra"-ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại:http://fptplay.vn

Tiểu Phùng
Trọng Đạt
#SEA Games 33 #Nguyễn Thị Oanh #điền kinh Việt Nam #Thái Lan #Bangkok

