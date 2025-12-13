Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 13/12: Nguyễn Thị Oanh nhập cuộc

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyễn Thị Oanh không chỉ hướng tới tấm HCV đầu tiên trên đất Thái Lan, mà còn đứng trước cơ hội vượt qua cột mốc lịch sử để khẳng định vị thế biểu tượng của thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực.

screen-shot-2025-12-13-at-082048.png

Sau hai ngày thi đấu khởi sắc, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài 13/12 với khí thế hừng hực và kỳ vọng lớn. Tính đến hết ngày 12/12, các vận động viên Việt Nam đã mang về 24 tấm HCV, tạo đà thuận lợi trên bảng tổng sắp huy chương.

Tâm điểm lớn nhất của ngày thi đấu hôm nay gọi tên Nguyễn Thị Oanh, kỷ lục gia và niềm tự hào của điền kinh Việt Nam. Oanh sẽ bước vào nội dung 5.000m nữ, cũng là nội dung đầu tiên trong ba nội dung cô đăng ký tại SEA Games 33.

Từng giành 4 HCV tại SEA Games 32, nâng tổng số huy chương vàng SEA Games trong sự nghiệp lên 12 HCV, Nguyễn Thị Oanh đang đứng trước cơ hội lịch sử để vượt qua cột mốc 13 HCV của Nguyễn Thị Huyền, qua đó khẳng định vị thế “Nữ hoàng điền kinh” mới của Thể thao Việt Nam.

Với đẳng cấp đã được khẳng định, người hâm mộ hoàn toàn có quyền chờ đợi tấm HCV đầu tiên của Oanh trên đất Thái Lan, mở màn cho mục tiêu “ăn ba” HCV tại kỳ Đại hội này.

Bên cạnh đó, đội hình chủ lực của điền kinh Việt Nam đồng loạt xuất trận. Những gương mặt được kỳ vọng gồm: Đức Phước, Văn Đời (800m nam); Thu Hà, Nguyễn Hường (nhảy xa 3 bước) và tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam - nữ, nội dung hứa hẹn màn so tài kịch tính và giàu cảm xúc

Bên cạnh điền kinh, bơi lội tiếp tục là điểm tựa lớn. Nguyễn Huy Hoàng hướng tới HCV thứ ba khi tranh tài ở nội dung 200m tự do, nơi anh vẫn giữ vị thế hàng đầu khu vực.

Hôm nay, Việt Nam tranh tài tổng cộng ở 30 môn thi đấu, nhiều nội dung bước vào chung kết. Các môn võ, bắn súng, karate, taekwondo, bi sắt, cầu mây, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền và thể thao điện tử đều có những trận đấu then chốt, mở ra thêm cơ hội tích lũy huy chương.

1.png
2.png
3.png
screen-shot-2025-12-13-at-082546.png
screen-shot-2025-12-13-at-082602.png
Trọng Đạt
#Nguyễn Thị Oanh #SEA Games 33 #điền kinh #HCV #Thái Lan #bơi lội #thể thao Việt Nam

