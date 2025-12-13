Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp SEA Games 33 ngày 13/12: Bộ ba xạ thủ nữ ngắm ‘bia vàng’

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ ba xạ thủ của bắn súng Việt Nam tranh chung kết nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ, đồng đội. Chung kết bắt đầu từ 11h45.

Trực tiếp SEA Games 33 ngày thi đấu 13/12
report Bóng bàn: Việt Nam thua Thái Lan 2 trận liên tiếp

Diệu Khánh chơi nỗ lực, đưa trận đấu vào đến set 5 trong thế 2 lần bị dẫn trước. Dù vậy, đến set cuối, tay vợt nữ Việt Nam để thua Thái Lan. Sau 2 trận ở nội dung đồng đội nữ, tuyển Việt Nam đang bị dẫn 0-2.

report Bắn súng: Phí Thanh Thảo, Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thảo vào chung kết

Bộ ba xạ thủ của bắn súng Việt Nam tranh chung kết nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ, đồng đội. Chung kết bắt đầu từ 11h45. Ảnh: Hồ Hải Hoàng.

z7322062249927-50d4d7b07116817bb28e2ea65027ccc1.jpg
z7322062231506-16ff29580b84fdf4149a9d1a94e282df.jpg
report Bóng bàn: Diệu Khánh gặp khó trước Suthasini

Diệu Khánh đưa trận đấu với tay vợt Thái Lan về tỷ số 1-1. Đến set thứ 3, đại diện của bóng bàn Việt Nam thua 6-11. Đây là cặp trận thứ 2 ở nội dung đồng đội nữ môn bóng bàn.

report Tuyển bóng bàn xuất trận

Các tay vợt bóng bàn Việt Nam đang tranh tài ở nội dung đồng đội nữ với chủ nhà Thái Lan. Ở set đầu của cặp trận thứ 2, Nguyễn Khoa Diệu Khánh thua Suthasuni 4-11. Ảnh: M.D.

z7321982984245-089d6c08a46449bd268dffe5d0020624.jpg
z7321982984842-f6fda1ebfb7e345948c70a86e684eb4e.jpg
z7321982990041-b61abe6b3c822cc80efccc3f1c2d5140.jpg
z7321982992717-7281c5ffc4788ec85c85e2eefbc3085c.jpg
report Bắn súng: Tuyển bắn súng đấu vòng loại 10m súng trường hơi cá nhân nữ

Phú Thanh Thảo, Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo đang tranh tài ở vòng loại nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ. Trận chung kết nội dung này diễn ra lúc 11h45. Ảnh: Hồ Hải Hoàng.

z7321863057353-0c8f0a3d785bf0fec34cee5388427fbf.jpg
z7321916931625-7340f6f6262aa9abfb1a987a35c3d62d.jpg
z7321917485448-717eaadf318ee67233f61314aa216bf6.jpg
z7321916951555-67e04a127b775fa862c3c69aabb3e615.jpg
report Bơi: Mỹ Tiên, Tuyết Hân vào chung kết 400m hỗn hợp nữ
screenshot-2025-12-13-at-100934.png
report Bơi: Thúy Hiền vào chung kết 100m ếch nữ

Thúy Hiền về thứ 6 ở vòng loại 100m bơi bướm với thành tích 1 phút 11 giây 95.

screenshot-2025-12-13-at-094452.png
report Bơi: Huy Hoàng, Nguyễn Quốc vào chung kết 200m tự do

Huy Hoàng về thứ 4 với thành tích 1 phút 51 giây 69. Đây là thành tích kém hẳn so với khi Huy Hoàng giành HCĐ SEA Games 32 (01:49.31). Nhà đương kim vô địch ở cự ly này, Khiew Hoe Yean giữ nguyên phong độ.

Kình ngư số 1 của tuyển bơi Việt Nam cần màn trình diễn đột phá ở chung kết nếu muốn lật đổ đối thủ người Malaysia.

screenshot-2025-12-13-at-093644.png
report Bơi: Việt Nam không có đại diện vào chung kết 100m bướm nam

Dương Văn Hoàng Quy và Nguyễn Viết Tường không thể vượt qua vòng loại 100m bơi bướm nam. Kết quả không bất ngờ vì đây không phải nội dung sở trường của tuyển bơi Việt Nam.

screenshot-2025-12-13-at-092334.png
z7320507396115-afa6b4454bb1b7c7bf95759082b556da.jpg

Tính đến hết ngày 12/12, đoàn TTVN đã giành 24 HCV ở SEA Games 33, qua đó vươn lên đứng thứ nhì toàn đoàn, xếp sau Thái Lan (66 HCV). Trong ngày thi đấu hôm nay (13/12), đoàn TTVN được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ khi các VĐV tranh tài ở nhiều môn thế mạnh.

Ngày thi đấu 13/12 của đoàn TTVN khởi đầu bằng loạt nội dung vòng loại của bơi, nơi Huy Hoàng tiếp tục ở cự ly 200m tự do. Đến chiều 13/12, tâm điểm đổ dồn vào điền kinh khi mà "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh xuất trận ở cự ly 5.000m sở trường. Đồng thời, cự ly 5.000m nam điền kinh tiếp tục được kỳ vọng cạnh tranh HCV khi Việt Nam có 2 đại diện là Lê Tiến Long và Nguyễn Trung Cường.

Niềm hy vọng vàng của TTVN tiếp tục đặt vào các nội dung sở trường ở bơi, karate, kickboxing, bi sắt, bắn súng, taekwondo và cử tạ. Bên cạnh đó, nhiều nội dung thế mạnh của đoàn TTVN ở các bộ môn như wushu, bắn súng, pencak silat và judo bắt đầu vòng loại từ hôm nay.

image.png
Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 13/12.
Hương Ly
#SEA Games 33 #Huy Hoàng #Nguyễn Thị Oanh #thể thao Việt Nam #bơi lội #điền kinh #võ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục