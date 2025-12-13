Trực tiếp SEA Games 33 ngày 13/12: Bộ ba xạ thủ nữ ngắm ‘bia vàng’

Trực tiếp SEA Games 33 ngày thi đấu 13/12 report Bóng bàn: Việt Nam thua Thái Lan 2 trận liên tiếp Diệu Khánh chơi nỗ lực, đưa trận đấu vào đến set 5 trong thế 2 lần bị dẫn trước. Dù vậy, đến set cuối, tay vợt nữ Việt Nam để thua Thái Lan. Sau 2 trận ở nội dung đồng đội nữ, tuyển Việt Nam đang bị dẫn 0-2. report Bắn súng: Phí Thanh Thảo, Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thảo vào chung kết Bộ ba xạ thủ của bắn súng Việt Nam tranh chung kết nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ, đồng đội. Chung kết bắt đầu từ 11h45. Ảnh: Hồ Hải Hoàng. report Bóng bàn: Diệu Khánh gặp khó trước Suthasini Diệu Khánh đưa trận đấu với tay vợt Thái Lan về tỷ số 1-1. Đến set thứ 3, đại diện của bóng bàn Việt Nam thua 6-11. Đây là cặp trận thứ 2 ở nội dung đồng đội nữ môn bóng bàn. report Tuyển bóng bàn xuất trận Các tay vợt bóng bàn Việt Nam đang tranh tài ở nội dung đồng đội nữ với chủ nhà Thái Lan. Ở set đầu của cặp trận thứ 2, Nguyễn Khoa Diệu Khánh thua Suthasuni 4-11. Ảnh: M.D. report Bắn súng: Tuyển bắn súng đấu vòng loại 10m súng trường hơi cá nhân nữ Phú Thanh Thảo, Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo đang tranh tài ở vòng loại nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ. Trận chung kết nội dung này diễn ra lúc 11h45. Ảnh: Hồ Hải Hoàng. report Bơi: Mỹ Tiên, Tuyết Hân vào chung kết 400m hỗn hợp nữ report Bơi: Thúy Hiền vào chung kết 100m ếch nữ Thúy Hiền về thứ 6 ở vòng loại 100m bơi bướm với thành tích 1 phút 11 giây 95. report Bơi: Huy Hoàng, Nguyễn Quốc vào chung kết 200m tự do Huy Hoàng về thứ 4 với thành tích 1 phút 51 giây 69. Đây là thành tích kém hẳn so với khi Huy Hoàng giành HCĐ SEA Games 32 (01:49.31). Nhà đương kim vô địch ở cự ly này, Khiew Hoe Yean giữ nguyên phong độ. Kình ngư số 1 của tuyển bơi Việt Nam cần màn trình diễn đột phá ở chung kết nếu muốn lật đổ đối thủ người Malaysia. report Bơi: Việt Nam không có đại diện vào chung kết 100m bướm nam Dương Văn Hoàng Quy và Nguyễn Viết Tường không thể vượt qua vòng loại 100m bơi bướm nam. Kết quả không bất ngờ vì đây không phải nội dung sở trường của tuyển bơi Việt Nam.

Tính đến hết ngày 12/12, đoàn TTVN đã giành 24 HCV ở SEA Games 33, qua đó vươn lên đứng thứ nhì toàn đoàn, xếp sau Thái Lan (66 HCV). Trong ngày thi đấu hôm nay (13/12), đoàn TTVN được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ khi các VĐV tranh tài ở nhiều môn thế mạnh.

Ngày thi đấu 13/12 của đoàn TTVN khởi đầu bằng loạt nội dung vòng loại của bơi, nơi Huy Hoàng tiếp tục ở cự ly 200m tự do. Đến chiều 13/12, tâm điểm đổ dồn vào điền kinh khi mà "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh xuất trận ở cự ly 5.000m sở trường. Đồng thời, cự ly 5.000m nam điền kinh tiếp tục được kỳ vọng cạnh tranh HCV khi Việt Nam có 2 đại diện là Lê Tiến Long và Nguyễn Trung Cường.

Niềm hy vọng vàng của TTVN tiếp tục đặt vào các nội dung sở trường ở bơi, karate, kickboxing, bi sắt, bắn súng, taekwondo và cử tạ. Bên cạnh đó, nhiều nội dung thế mạnh của đoàn TTVN ở các bộ môn như wushu, bắn súng, pencak silat và judo bắt đầu vòng loại từ hôm nay.