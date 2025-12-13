Nhận định Barca vs Osasuna, 0h30 ngày 14/12: Đánh nhanh thắng nhanh

TPO - Nhận định bóng đá Barca vs Osasuna, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barca sẽ tạo áp lực khủng khiếp lên Real Madrid trong cuộc đua vô địch nếu tiếp tục có thêm 3 điểm. Đây là nhiệm vụ dễ dàng bởi Osasuna chỉ là đội bóng đang phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.

Osasuna là con mồi yêu thích của Barca.

Nhận định Barca vs Osasuna

Barca đang tiến vào chặng cuối năm 2025 với tinh thần hừng hực khi tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu La Liga. Khoảng cách 4 điểm với Real Madrid giúp thầy trò Hansi Flick tạm thời an toàn, trong khi tại Champions League họ cũng chỉ còn cách Top 8 vỏn vẹn 2 điểm. Chiến thắng 2-1 trước Frankfurt càng kéo dài chuỗi ngày thăng hoa của đội bóng xứ Catalan.

Trở lại La Liga, Barca sẽ chạm trán Osasuna ở vòng 16. Đây là thời cơ không thể tốt hơn để Camp Nou giữ vững ngôi đầu, thậm chí nới rộng khoảng cách do Real thi đấu muộn hơn. Sáu chiến thắng liên tiếp trước Elche, Celta Vigo, Bilbao, Alaves, Atletico và Betis đã biến Barca thành đội có phong độ đáng sợ bậc nhất giải đấu. Nếu tiếp tục vượt qua Osasuna, họ có thể tạo khoảng cách 7 điểm trước đại kình địch, một lợi thế quan trọng trước giai đoạn nghỉ đông.

Dù hàng thủ vẫn là điểm yếu với 20 bàn thua sau 16 trận, con số khá cao so với nhóm đầu bảng, Barca lại sắm vai “cỗ máy ghi bàn” khi đã có tới 47 pha lập công, nhiều nhất giải. Mùa trước, Barca từng bị Osasuna đánh bại 2-4 khi làm khách, nhưng ngay lập tức trả món nợ bằng thắng lợi 3-0 ở trận lượt về. Đặc biệt, Osasuna chưa từng thắng tại Camp Nou kể từ tháng 7/2020 đến nay.

Về phía đội khách, Osasuna đang trải qua mùa giải kém sắc hơn nhiều so với thành tích đứng thứ 9 mùa 2024/25. Sau 15 vòng đấu, họ chỉ có 15 điểm và đứng thứ 15. Hàng thủ của đội bóng vùng Navarra vẫn thi đấu khá ổn với 18 bàn thua, nhưng hàng tấn công lại gây thất vọng lớn khi mới ghi 14 bàn, trong đó nhiều trận rơi vào cảnh bế tắc dù tạo ra không ít cơ hội.

Dẫu vậy, Osasuna hành quân đến Camp Nou với tinh thần khởi sắc hơn sau khi vượt qua Ebro ở Copa del Rey và đánh bại Levante ở La Liga. Tuy nhiên, cơ hội giành chiến thắng hoặc thậm chí là có kết quả hòa trước Barca cũng không quá khả quan. Những kết quả trong quá khứ không hề ủng hộ Osasuna khi họ thường nhiều lần thất bại trước Barca trong nhiều năm vừa qua. Bên cạnh yếu tố lịch sử, thì sự khác biệt quá lớn về chiều sâu đội hình, phong độ và chất lượng ngôi sao khiến nhiệm vụ giành điểm tại Camp Nou gần như là bài toán không lời giải.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barca vs Osasuna

Barca tăng tốc mạnh mẽ vào cuối năm 2025. Đội bóng xứ Catalan đang sở hữu chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp tại La Liga. Họ đã thắng 7/9 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường.

Osasuna chỉ có 1 chiến thắng trong 6 vòng vừa qua tại La Liga và đã nhận tới 3 thất bại.

Trong 5 trận đấu gần đây giữa hai đội, Barca thắng 4 lần và chỉ nhận 1 thất bại.

Thông tin lực lượng Barca vs Osasuna

Barca không có sự phục vụ của Gavi, Olmo và Araujo.

Osasuna thiếu Iker Benito do chấn thương.

Đội hình dự kiến Barca vs Osasuna

Barca: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Pedri, Eric Garcia; Rashford, Raphinha, Yamal; Torres.

Osasuna: Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Torro; Munoz, Oroz, Ruben Garcia; Budimir.

Dự đoán tỷ số Barca 3-1 Osasuna