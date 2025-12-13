Trực tiếp SEA Games 33 ngày 13/12: Huy Hoàng mở màn cho ngày 'vàng' của TTVN

TPO - Trong sáng 13/12, nhiều niềm hy vọng vàng của Thể thao Việt Nam xuất trận để tranh tài vòng loại ở các bộ môn. Tâm điểm sẽ dồn vào kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.

Trực tiếp SEA Games 33 ngày thi đấu 13/12 report Bơi Việt Nam không có đại diện vào chung kết 100m bướm nam Dương Văn Hoàng Quy và Nguyễn Viết Tường không thể vượt qua vòng loại 100m bơi bướm nam. Kết quả không bất ngờ vì đây không phải nội dung sở trường của tuyển bơi Việt Nam.

Tính đến hết ngày 12/12, đoàn TTVN đã giành 24 HCV ở SEA Games 33, qua đó vươn lên đứng thứ nhì toàn đoàn, xếp sau Thái Lan (66 HCV). Trong ngày thi đấu hôm nay (13/12), đoàn TTVN được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ khi các VĐV tranh tài ở nhiều môn thế mạnh.

Ngày thi đấu 13/12 của đoàn TTVN khởi đầu bằng loạt nội dung vòng loại của bơi, nơi Huy Hoàng tiếp tục ở cự ly 200m tự do. Đến chiều 13/12, tâm điểm đổ dồn vào điền kinh khi mà "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh xuất trận ở cự ly 5.000m sở trường. Đồng thời, cự ly 5.000m nam điền kinh tiếp tục được kỳ vọng cạnh tranh HCV khi Việt Nam có 2 đại diện là Lê Tiến Long và Nguyễn Trung Cường.

Niềm hy vọng vàng của TTVN tiếp tục đặt vào các nội dung sở trường ở bơi, karate, kickboxing, bi sắt, bắn súng, taekwondo và cử tạ. Bên cạnh đó, nhiều nội dung thế mạnh của đoàn TTVN ở các bộ môn như wushu, bắn súng, pencak silat và judo bắt đầu vòng loại từ hôm nay.