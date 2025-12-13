Trực tiếp SEA Games 33 ngày 13/12: Bắn súng hụt HCV đồng đội nữ

Diệu Khánh thua trận 4, khép lại cuộc đấu giữa đội tuyển bóng bàn đồng đội nữ Việt Nam và Thái Lan với tỷ số 3-1 nghiêng về đối thủ. Chiến thắng duy nhất của tuyển Việt Nam thuộc về Mỹ Trang.
Mộng Tuyền và Phí Thanh Thảo không thể mang về HCV cho bắn súng Việt Nam. Ở chung kết, Mộng Tuyền khởi đầu tốt nhưng các phát súng cuối bị trồi sụt. Trong khi đó, Phí Thanh Thảo xếp thứ 5 chung cuộc.
Đội Việt Nam ở nội dung đồng đội hỗn hợp cờ tiêu chuẩn thắng Indonesia ở bán kết. Lúc 13h30 chiều nay, đội tranh HCV với chủ nhà Thái Lan.
Đội bóng chày 5 Việt Nam đang chơi trận vòng loại với Malaysia ở Baseball Stadium. Ảnh: Thanh Hải.
Hai nữ xạ thủ Việt Nam chuẩn bị tranh tài ở chung kết nội dung 10m súng trường hơi cá nhân. Ảnh: N.T.
Lý Hồng Phúc (hạng 74kg), Trần Thị Ánh Tuyết (hạng 57kg) và Nguyễn Thị Loan (hạng 53kg) tiến vào bán kết ở các nội dung trọng điểm của Taekwondo Việt Nam. Các VĐV sẽ tranh tài bán kết vào chiều nay.
Mỹ Trang thắng đối thủ Thái Lan 3-1 ở trận thứ 3, nội dung đồng đội bóng bàn nữ, đưa tổng trận đấu về tỷ số 2-1 nghiêng về chủ nhà. Diệu Khánh sẽ tiếp tục ra sân ở trận thứ 4.
Bộ ba Phí Thanh Thảo, Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo giành tổng 1.872,8 điểm, kém hơn Indonesia và chấp nhận giành HCB. Sau đây, 2 xạ thủ Thanh Thảo và Mộng Tuyền sẽ tranh HCV nội dung 10m súng trường hơi cá nhân.
Diệu Khánh chơi nỗ lực, đưa trận đấu vào đến set 5 trong thế 2 lần bị dẫn trước. Dù vậy, đến set cuối, tay vợt nữ Việt Nam để thua Thái Lan. Sau 2 trận ở nội dung đồng đội nữ, tuyển Việt Nam đang bị dẫn 0-2.
Mai Hoàng Mỹ Trang bước vào trận thứ 3 với gánh nặng rất lớn trên vai. Ảnh: Hữu Phạm.
Bộ ba xạ thủ của bắn súng Việt Nam tranh chung kết nội dung 10m súng trường hơi đồng đội. Chung kết bắt đầu từ 11h45. Ảnh: Hồ Hải Hoàng.
Diệu Khánh đưa trận đấu với tay vợt Thái Lan về tỷ số 1-1. Đến set thứ 3, đại diện của bóng bàn Việt Nam thua 6-11. Đây là cặp trận thứ 2 ở nội dung đồng đội nữ môn bóng bàn.
Các tay vợt bóng bàn Việt Nam đang tranh tài ở nội dung đồng đội nữ với chủ nhà Thái Lan. Ở set đầu của cặp trận thứ 2, Nguyễn Khoa Diệu Khánh thua Suthasuni 4-11. Ảnh: M.D.
Phú Thanh Thảo, Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo đang tranh tài ở vòng loại nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ. Trận chung kết nội dung này diễn ra lúc 11h45. Ảnh: Hồ Hải Hoàng.
Thúy Hiền về thứ 6 ở vòng loại 100m bơi bướm với thành tích 1 phút 11 giây 95.
Huy Hoàng về thứ 4 với thành tích 1 phút 51 giây 69. Đây là thành tích kém hẳn so với khi Huy Hoàng giành HCĐ SEA Games 32 (01:49.31). Nhà đương kim vô địch ở cự ly này, Khiew Hoe Yean giữ nguyên phong độ.
Kình ngư số 1 của tuyển bơi Việt Nam cần màn trình diễn đột phá ở chung kết nếu muốn lật đổ đối thủ người Malaysia.
Dương Văn Hoàng Quy và Nguyễn Viết Tường không thể vượt qua vòng loại 100m bơi bướm nam. Kết quả không bất ngờ vì đây không phải nội dung sở trường của tuyển bơi Việt Nam.
Tính đến hết ngày 12/12, đoàn TTVN đã giành 24 HCV ở SEA Games 33, qua đó vươn lên đứng thứ nhì toàn đoàn, xếp sau Thái Lan (66 HCV). Trong ngày thi đấu hôm nay (13/12), đoàn TTVN được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ khi các VĐV tranh tài ở nhiều môn thế mạnh.
Ngày thi đấu 13/12 của đoàn TTVN khởi đầu bằng loạt nội dung vòng loại của bơi, nơi Huy Hoàng tiếp tục ở cự ly 200m tự do. Đến chiều 13/12, tâm điểm đổ dồn vào điền kinh khi mà "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh xuất trận ở cự ly 5.000m sở trường. Đồng thời, cự ly 5.000m nam điền kinh tiếp tục được kỳ vọng cạnh tranh HCV khi Việt Nam có 2 đại diện là Lê Tiến Long và Nguyễn Trung Cường.
Niềm hy vọng vàng của TTVN tiếp tục đặt vào các nội dung sở trường ở bơi, karate, kickboxing, bi sắt, bắn súng, taekwondo và cử tạ. Bên cạnh đó, nhiều nội dung thế mạnh của đoàn TTVN ở các bộ môn như wushu, bắn súng, pencak silat và judo bắt đầu vòng loại từ hôm nay.