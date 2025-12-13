Trực tiếp SEA Games 33 ngày 13/12: Bắn súng hụt HCV đồng đội nữ

report Bóng bàn: Việt Nam thua Thái Lan 2 trận liên tiếp

Diệu Khánh chơi nỗ lực, đưa trận đấu vào đến set 5 trong thế 2 lần bị dẫn trước. Dù vậy, đến set cuối, tay vợt nữ Việt Nam để thua Thái Lan. Sau 2 trận ở nội dung đồng đội nữ, tuyển Việt Nam đang bị dẫn 0-2.

Mai Hoàng Mỹ Trang bước vào trận thứ 3 với gánh nặng rất lớn trên vai. Ảnh: Hữu Phạm.