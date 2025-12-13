Nhận định Liverpool vs Brighton, 22h00 ngày 13/12: Lời chia tay buồn của Salah

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, vòng 16 Ngoại hạng Anh lúc 22h00 ngày 13/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của Salah trong màu áo Liverpool, nhưng anh sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài.

Salah sẽ chơi trận cuối cùng cho Liverpool? Ảnh: AP

Nhận định Liverpool vs Brighton

Mo Salah đã bị HLV Arne Slot loại khỏi đội hình xuất phát của Liverpool trong 4 trận liên tiếp vừa qua. Ở trận gần nhất với Inter Milan, tiền đạo cánh người Ai Cập thậm chí bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu cho dù Liverpool thiếu người dự bị. Đây là hình phạt của HLV Slot với Salah sau khi ngôi sao này công khai chỉ trích CLB.

Cuối tuần trước, khi Liverpool sa lầy khủng hoảng với trận hòa Leeds 3-3 vào phút chót, Salah đã “đổ thêm dầu vào lửa” bằng các phát biểu gây tranh cãi. Tiền đạo 33 tuổi này tuyên bố Liverpool đã thất hứa với anh, đồng thời khẳng định anh và HLV Slot “không còn mối quan hệ nào”.

Quan trọng nhất, Salah cho biết trận đấu với Brighton hôm nay có thể là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Liverpool. Sau trận này, anh sẽ hội quân với đội tuyển Ai Cập tham dự CAN 2025, cùng lúc thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Ý đồ của Salah rất rõ ràng: anh sẽ tìm cách rời Anfield ngay trong tháng 1 tới thay vì ở lại chấp nhận ngồi dự bị.

Salah có lý do để bất mãn. Mùa trước, anh chính là ngôi sao xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, ghi 29 bàn, kiến tạo 18 bàn khác giúp Liverpool lên ngôi vô địch. Phong độ đỉnh cao này cũng giúp Salah được ký hợp đồng mới với mức lương kỷ lục ở Anfield.

Mùa này, phong cách thi đấu của Salah không thay đổi nhưng kém hiệu quả hơn. Vấn đề nằm ở chỗ, giới truyền thông và người hâm mộ gần như đổ mọi “tội lỗi” cho Salah khi Liverpool lao dốc, bất chấp thực tế đội bóng này đang ở trong giai đoạn chuyển giao với rất nhiều sự thay đổi về cả con người lẫn lối chơi.

Tuy nhiên, không ai có thể bênh vực Salah khi anh công khai chỉ trích CLB. Cho dù được xem là “huyền thoại” tại Anfield, Salah cũng không được phép đặt bản thân lên trên lợi ích của CLB. Và hôm nay, Salah đối mặt nguy cơ phải chia tay Liverpool theo cách buồn nhất: tiếp tục ngồi dự bị.

HLV Slot được ủng hộ khi loại Salah. Ảnh: AP

Liverpool tạm thoát khỏi áp lực sau chiến thắng tối thiểu trước Inter Milan. Tuy nhiên, trở lại Ngoại hạng Anh tiếp đón Brighton là thử thách thậm chí khó nhằn hơn. Ít ai ngờ Brighton đang đứng trên Liverpool 2 bậc trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Fabian Hurzeler theo đuổi lối chơi kiểm soát, tấn công chủ động nhưng họ cũng có thể đá phòng ngự phản công khi cần thiết. Sự năng động mà Brighton thể hiện hứa hẹn tạo ra vấn đề lớn cho Liverpool, vốn sa sút về nhiều mặt.

Liverpool chỉ có 23 điểm (7 thắng, 2 hòa, 6 thua) và đã để thủng lưới 24 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, khởi đầu tệ nhất của một nhà đương kim vô địch ở cả hai chỉ số sau 15 trận kể từ Leicester City mùa 2016/17 (16 điểm, 26 bàn thua).

Và hàng phòng ngự đó đã là mối lo ngại không chỉ trong mùa giải này mà còn trong suốt cả năm. Liverpool đã để thủng lưới 48 bàn trong 35 trận đấu tại Ngoại hạng Anh tính đến năm 2025 – chỉ hai lần trước đó họ để thủng lưới hơn 50 bàn trong một năm ở giải đấu này, đó là vào năm 2012 (51) và 2014 (52).

Có thể nói Liverpool thực tế đã sa sút từ cuối mùa trước, thời điểm họ gần như chắc chắn vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, HLV Arne Slot và ban lãnh đạo Liverpool bỏ quên điều này và đầu tư quá nhiều vào hàng công, khiến đội hình của họ mất cân bằng nghiêm trọng.

Với việc Cody Gakpo đang gặp vấn đề về chấn thương và Federico Chiesa bị ốm, HLV Slot có thể sẽ hướng đến Salah để tăng cường hàng công cho Liverpool. Anh đã ghi 10 bàn trong 16 trận đấu tại Premier League gặp Brighton, chỉ ít hơn khi đối đầu với West Ham, Southampton (cả hai trận đều 11 bàn), Tottenham, Bournemouth (cả hai trận đều 12 bàn) và MU (13 bàn).

Nếu Slot chấp nhận gạt mâu thuẫn sang một bên, Salah có thể sẽ có cơ hội đá chính và chia tay người hâm mộ Liverpool theo cách trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa khả năng Liverpool mất điểm cao hơn.

Phong độ Liverpool vs Brighton