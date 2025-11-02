Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Salah không hài lòng với phong độ dù chạm mốc 250 bàn cho Liverpool

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mohamed Salah thừa nhận anh không hài lòng với phong độ của mình ở mùa giải năm nay, nhưng vẫn cảm thấy rất tự hào sau khi ghi bàn thắng thứ 250 cho Liverpool trong chiến thắng 2-0 trước Aston Villa tại Anfield.

1-5354.jpg

Hai pha lập công của Salah và Ryan Gravenberch ở mỗi hiệp giúp thầy trò HLV Arne Slot chấm dứt chuỗi 4 thất bại liên tiếp tại Premier League. Bàn thắng vào lưới Villa cũng là pha lập công thứ 4 của ngôi sao người Ai Cập ở mùa này.

“Chiến thắng này rất quan trọng", Salah chia sẻ sau trận đấu. “Chúng tôi đã thua vài trận ở Premier League và Champions League, nên thật tuyệt khi toàn đội có thể khởi đầu lại theo cách này. Đây là kết quả tuyệt vời trước những trận đấu lớn sắp tới với Real Madrid và Man City".

Phong độ của Salah thời gian gần đây đã trở thành chủ đề bàn tán, đặc biệt sau khi anh bất ngờ phải ngồi dự bị trong trận gặp Eintracht Frankfurt ở Champions League. Khi được hỏi về màn trình diễn cá nhân, Salah thẳng thắn thừa nhận không hài lòng.

“Tôi không hài lòng, nhưng tôi hiểu bóng đá. Tôi đã chơi nhiều năm và biết rằng mùa giải nào cũng có những giai đoạn khó khăn. Chúng tôi có những tân binh rất chất lượng, nhưng họ cần thời gian để hòa nhập, trong khi đội cũng mất đi vài cầu thủ quan trọng. Chỉ cần thêm thời gian, mọi thứ sẽ trở lại đúng hướng".

1-8013.jpg

Pha lập công trước Aston Villa không chỉ mang về 3 điểm cho Liverpool mà còn giúp Salah cán mốc 250 bàn thắng cho CLB trên mọi đấu trường. Thành tích này cũng giúp anh cân bằng kỷ lục của Wayne Rooney về số lần tham gia vào các bàn thắng tại Premier League (276 lần gồm 188 bàn và 88 kiến tạo).

“Cảm giác thật tuyệt khi ghi bàn và gắn bó với một CLB lớn như Liverpool", Salah nói thêm. “Tôi không bao giờ xem đó là điều hiển nhiên. Tôi rất tự hào và hạnh phúc vì những gì mình đã đạt được".

HLV Arne Slot cũng dành những lời khen đặc biệt cho cậu học trò: “Ghi 250 bàn cho một đội bóng duy nhất là điều gần như không tưởng trong bóng đá hiện đại", Slot nói. “Ngoài bàn thắng, tôi rất hài lòng với cách Salah thi đấu. Cậu ấy vừa tấn công sắc bén vừa hỗ trợ phòng ngự rất tích cực. Sự cân bằng đó chính là điều khiến Salah trở nên đặc biệt".

Trọng Đạt
#Mohamed Salah #Liverpool #Bàn thắng 250 #Premier League #Aston Villa #Chân sút nổi bật #Bóng đá Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục