Thể thao

Google News

UEFA đối mặt với khoản bồi thường hơn 20 triệu euro vì 'đạo nhái'

Thanh Hải
TPO - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đang phải đối mặt với khoản bồi thường hơn 20 triệu euro sau khi bị kiện vì "ăn cắp bản quyền" thể thức vòng phân hạng mà họ đang áp dụng cho các giải đấu cấp CLB kể từ năm ngoái.

champions-league-draw-0.jpg

Như đã biết, kể từ năm 2024, UEFA đã cải tổ Champions League, Europa League và Conference League. Ngoài việc mở rộng từ 32 lên 36 đội, vòng bảng truyền thống đã được thay thế bằng thể thức mới.

Thể thức này thường được gọi là hệ Thụy Sỹ, khi toàn bộ 36 đội chung một bảng xếp hạng, mỗi đội sẽ thi đấu với tám đối thủ khác nhau, bốn trên sân nhà và bốn trên sân khách. Lịch thi đấu được bốc thăm một lần để xác định các cặp đấu, với mỗi đội đấu với hai đội từ bốn nhóm hạt giống chín đội.

Theo Matchvision, công ty tư vấn thể thao có trụ sở ở Chile, đây là khái niệm "nhóm hạt giống" mà người sáng lập Leandro Shara đã đăng ký bản quyền tại Chile vào năm 2006. Matchvision cũng cho biết đã trình bày ý tưởng này với UEFA vào năm 2013 và tại một số hội nghị thể thao sau đó. Ý tưởng của Matchvision đã được sử dụng ở một số quốc gia và FIFA công nhận đây là tài sản trí tuệ của MatchVision.

2665161-55125530-2560-1440.jpg
Theo Matchvision, UEFA đã "đánh cắp" ý tưởng vòng phân hạng các giải đấu CLB.

MatchVision đã bắt đầu kiện UEFA vào tháng 4 khi nộp đơn lên tòa án thương mại ở Madrid (Tây Ban Nha). Chính tòa án này vừa bác đơn kháng cáo của UEFA trong vụ kiện kéo dài về Euro Super League (ESL). Tuy nhiên đến tháng 9, vụ kiện của MatchVision đã được chuyển đến một tòa án ở Lausanne, Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở của UEFA. Trong trường hợp nhận được thông báo chính thức từ tòa án, UEFA sẽ có 20 ngày làm việc để đưa ra phản hồi.

Bản thân người sáng lập Shara từng đe dọa UEFA bằng hành động pháp lý trước lễ bốc thăm vòng phân hạng Champions League 2024/25. Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, ông cho biết không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiện và đòi bồi thường thiệt hại.

Cá nhân Shara yêu cầu bồi thường 200.000 euro trong khi Matchvision đòi 20.005.551 euro. Họ cũng yêu cầu lãi suất cho các khoản bồi thường này tính từ mùa giải trước, mùa giải này và mùa giải tới. Về phía UEFA, vào năm ngoái cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu từng bình luận rằng "những khiếu nại của MatchVision là vô căn cứ, và UEFA sẽ bảo vệ lập trường của mình".

Thanh Hải
#Champions League 2025/26 #lịch thi đấu Champions League 2025/26 #trực tiếp Champions League 2025/26 #vòng phân hạng Champions League 2025/26 #UEFA đạo nhái #UEFA bị kiện

