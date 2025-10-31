Đánh bại PVF-CAND, Công an Hà Nội chia ngôi đầu với Ninh Bình

report PVF-CAND bắt đầu dâng cao đội hình

Phút 60: PVF-CAND tạo ra tình huống đáng chú ý sau các pha ban bật nhỏ của Samson và Thanh Nhàn. Tiếc cho đội khách khi họ không thể dứt điểm ở bước cuối.

Sau 2/3 thời gian chơi chịu trận, PVF-CAND bắt đầu đẩy cao đội hình để tấn công. Sự xuất hiện của Samson giúp PVF-CAND được tiếp thêm tinh thần để chơi mạo hiểm hơn.