Thể thao

Google News

Đánh bại PVF-CAND, Công an Hà Nội chia ngôi đầu với Ninh Bình

Hương Ly - Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai pha lập công của Alan và Đình Tiến đem về chiến thắng 2-0 cho Công an Hà Nội trong cuộc đối đầu PVF-CAND ở vòng 8 LPBank V.League 2025/26. Kết quả giúp Công an Hà Nội vươn lên giành 20 điểm, ngang bằng điểm số với đội đầu bảng Ninh Bình.

foul Hết giờ: CAHN 2-0 PVF-CAND

CAHN thắng PVF-CAND 2-0. Với kết quả này, thầy trò Polking cân bằng điểm số với Ninh Bình và chia sẻ vị trí dẫn đầu. Ngược lại, PVF-CAND sẽ tiếp tục chật vật ở cuộc đua trụ hạng.

571802978-891516763829032-7609294231442644409-n.jpg
573331451-891516750495700-2091812212426834480-n.jpg
goal VÀO!!! CAHN nâng tỷ số 2-0

Phút 90+7: CAHN đặt dấu chấm hết cho đội khách. Đình Tiến vừa vào sân và ghi bàn ở cơ hội đầu tiên.

screenrecording2025-10-31at212046-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
substitution Quang Hải rời sân

Phút 90+5: Quang Hải rời sân nhường chỗ cho Văn Toản. Đây là sự thay đổi người chiến thuật của CAHN.

report Hú vía cho CAHN

Phút 90+1: Đội khách suýt ghi bàn từ pha dàn xếp đá phạt góc. Antonio là người dứt điểm cuối cùng và để lại tiếc nuối cho các thành viên PVF-CAND.

screenrecording2025-10-31at211545-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
foul Hiệp 2 có 7 phút bù giờ

PVF-CAND nỗ lực tấn công, song các pha triển khai của đội khách chưa có gì đặc biệt.

report Alan dứt điểm hỏng

Phút 90: Cơ hội đến với Alan sau pha phá bóng hỏng của cầu thủ đội khách. Tiếc là cú sút của Alan không trúng tâm bóng, dẫn đến tình huống không có cái kết trọn vẹn.

report Antonio bỏ lỡ cơ hội của đội khách

Phút 82: Cơ hội tốt nhất của PVF-CAND từ đầu trận đã bị bỏ lỡ. Antonio sút phạt quá căng đưa bóng lên trời.

screenrecording2025-10-31at210447-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
goal VÀO!!! CAHN mở tỷ số 1-0

Phút 76: Alan dứt điểm lạnh lùng trên chấm 11m, đưa CAHN vươn lên dẫn trước.

screenrecording2025-10-31at205848-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
var Phạt đền cho CAHN

Phút 75: Trọng tài quyết định thổi phạt đền cho CAHN.

screenrecording2025-10-31at205644-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
var VAR kiểm tra phạt đền

Phút 73: Tổ VAR tư vấn cho trọng tài về tình huống 2 cầu thủ CAHN ngã trong vùng cấm. Sau đó, trọng tài quyết định trực tiếp xem VAR để đưa ra quyết định.

substitution PVF-CAND cải thiện tuyến giữa

Phút 71: Công Đến vào sân để thế chỗ Văn Thuận, người đã xuống thể lực.

substitution CAHN thay 3 người

Phút 71: Rogerio, Adou Minh và Văn Đức vào sân.

report Bóng lại dội khung thành PVF-CAND

Phút 63: Vận may lại quay lưng với CAHN. Quang Hải sút từ cự ly hơn 30m, khiến thủ môn Sỹ Huy trổ tài. Bóng đã chạm tay Sỹ Huy trước khi dội cột nẩy ra ngoài.

screenrecording2025-10-31at204644-ezgifcom-optimize.gif
report PVF-CAND bắt đầu dâng cao đội hình

Phút 60: PVF-CAND tạo ra tình huống đáng chú ý sau các pha ban bật nhỏ của Samson và Thanh Nhàn. Tiếc cho đội khách khi họ không thể dứt điểm ở bước cuối.

Sau 2/3 thời gian chơi chịu trận, PVF-CAND bắt đầu đẩy cao đội hình để tấn công. Sự xuất hiện của Samson giúp PVF-CAND được tiếp thêm tinh thần để chơi mạo hiểm hơn.

report Bóng dội cột PVF-CAND

Phút 53: Văn Đức dứt điểm, bóng chạm người cầu thủ PVF-CAND đổi hướng và dội cột.

screenrecording2025-10-31at203615-ezgifcom-optimize.gif
report PVF-CAND chưa đẩy cao đội hình

Phút 52: Nhịp độ trận đấu vẫn duy trì ở mức rất chậm, khi CAHN là đội chủ động, còn PVF-CAND sẵn sàng chơi phòng ngự tiêu cực. Ý đồ giành một điểm của PVF-CAND đã thể hiện rõ.

start Hiệp 2 bắt đầu

Hai CLB trở lại sân mà chưa có sự thay đổi người nào.

foul Hết hiệp một

Hai đội tạm rời sân với tỷ số 0-0.

report Văn Đức sút lên trời

Phút 45+7: Văn Đức lại có cơ hội dứt điểm nhưng độ chính xác không có gì khác biệt.

screenrecording2025-10-31at200745-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
time Hiệp một có 7 phút bù giờ

Trận đấu vẫn diễn ra chậm rãi, ít tình huống tấn công có nét và khan hiếm cơ hội.

report Alan đánh đầu bất thành

Phút 45+2: Quang Hải tạt bóng cho Alan đánh đầu, song pha dứt điểm đi thiếu lực.

screenrecording2025-10-31at200316-ezgifcom-optimize.gif
yellow Cầu thủ 2 đội xô xát

Phút 45: Jason Quang Vinh bị cảnh cáo sau tình huống trả đũa đối thủ. Cầu thủ 2 đội lao vào tranh cãi nhưng mọi thứ nhanh chóng được giải quyết.

report PVF-CAND "đổ bê tông"

Phút 40: Những phút đã qua, thế trận trên sân Hàng Đẫy không thay đổi. CAHN vẫn là đội cầm bóng áp đảo nhưng chưa tạo nhiều tình huống tấn công có nét. Sự bế tắc của CAHN đến từ việc PVF-CAND đang chơi phòng ngự theo kiểu "đổ bê tông".

report Suýt có bàn cho CAHN

Phút 30: Mauk dứt điểm đưa bóng đi lệch cột chỉ vài mét. Tất cả cầu thủ đã đứng yên sau pha dứt điểm này.

screenrecording2025-10-31at194434-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Phan Văn Đức dứt điểm

Phút 26: Văn Đức quyết định dứt điểm từ khoảng cách gần 30m. Cú ra chân của tiền đạo này đưa bóng đi thiếu lực và cũng không chính xác.

screenrecording2025-10-31at194131-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report CAHN gia tăng áp lực tấn công

Phút 21: Đến lúc này, thế trận chủ động đã nằm hoàn toàn trong tay CAHN. Thầy trò HLV Polkong đang đẩy mạnh áp lực tấn công, với phần lớn thời lượng bóng đẩy sang cánh phải.

var CAHN bị hủy bàn thắng

Phút 16: Trận đấu gián đoạn nhiều phút vì VAR kiểm tra tình huống Gomes ghi bàn. Quyết định cuối cùng của trọng tài là bắt lỗi Gomes việt vị.

goal VÀO! CAHN mở tỷ số

Phút 13: Đội chủ nhà mở tỷ số từ tình huống phối hợp đá phạt cố định. Sau quả tạt của Quang Hải, Hugo Gomes đánh đầu cận thành ghi bàn.

screenrecording2025-10-31at192932-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
yellow Phan Văn Đức bị cảnh cáo

Phút 10: Phan Văn Đức vào bóng thô bạo với Văn Thuận. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng cho tiền đạo của CAHN.

report Nhịp độ trận đấu chậm rãi

Phút 7: CAHN đòi lại thế trận và bắt đầu cầm bóng áp đảo. Cả 2 đội vẫn chưa vội đẩy nhanh nhịp độ trận đấu.

report PVF-CAND nhập cuộc chủ động

Phút 2: PVF-CAND chủ động đẩy cao đội hình và cầm bóng nhiều hơn ở những phút đầu.

start Hiệp một bắt đầu
report Dàn sao CAHN sẵn sàng xung trận
572204128-891393527174689-4705746560464216387-n.jpg
572006540-891393650508010-7228462241341136954-n.jpg
573558266-891393720508003-3149509584147089079-n.jpg
report Đội hình xuất phát PVF-CAND
574353731-1271256038349446-1861500776384053195-n.jpg
report Đội hình xuất phát Công An Hà Nội
574089064-891363533844355-295120641651289297-n.jpg
574464393-1242654717892952-7494531876620019621-n-2937.jpg

Trước giờ bóng lăn, CAHN đang kém Ninh Bình 3 điểm nhưng chơi ít hơn đối thủ một trận. Đây là cơ hội tốt để thầy trò Polking giành trọn 3 điểm, khi PVF-CAND đang có phong độ không tốt. Cụ thể là PVF-CAND đang đứng thứ 10 trên BXH sau chuỗi 5 trận không thắng.

CAHN đã thắng Công An TPHCM 1-0 ở trận gần nhất. Trước đó, thầy trò Polking hòa SLNA, thắng Nam Định, thắng Hải Phòng và đả bại Hà Nội trong 5 vòng gần đây tại V.League. Với đấu trường quốc nội, Quang Hải và đồng đội đã thật sự vào form, bằng lực lượng có chất lượng ở cả nội binh và ngoại binh.

PVF-CAND thua Ninh Bình, hòa Thanh Hóa, hòa Hà Tĩnh, hòa HAGL và hòa Đà Nẵng trong 5 vòng gần đây. Từ đầu LPBank V.League 2025/26, có một vấn đề xảy ra với PVF-CAND là họ chơi tốt khi gặp các đội ở nửa dưới. Nhưng đối đầu các ông lớn như Ninh Bình và Nam Định, PVF-CAND hoàn toàn thất thế.

CAHN không có sự phục vụ của thủ môn Filip Nguyễn vì chấn thương. Hậu vệ Lê Văn Đô bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở vòng trước. PVF-CAND sẽ có lực lượng tốt nhất cho trận này.

Trên mọi yếu tố, CAHN đều được xếp cửa trên so với đối thủ ở trận này. Thách thức lớn nhất với CAHN lúc này sẽ đặt lên đôi vai HLV Polking, khi thuyền trưởng này cần có tính toán chuẩn xác để xoay vòng lực lượng.

Sẽ là kịch bản tốt nhất cho CAHN nếu họ sớm giải quyết PVF-CAND trong hiệp một, sau đó HLV Polking chủ động tính toán để giữ chân trụ cột trong hiệp 2.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Hương Ly - Tiểu Phùng
Xem thêm

Cùng chuyên mục