Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đội tuyển futsal Việt Nam triệu tập đội hình mạnh nhất đấu SEA Games 33

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 10/11 tới tại TP.HCM với danh sách 20 cầu thủ có phong độ tốt nhất hiện nay.

2.jpg

Trong đợt tập trung này, HLV Diego Giustozzi tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt giàu kinh nghiệm và đã khẳng định được năng lực ở đấu trường quốc tế. Các trụ cột như thủ môn Phạm Văn Tú, fixo Phạm Đức Hòa, Nguyễn Mạnh Dũng, Nhan Gia Hưng, ala Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang cùng hai pivo Nguyễn Thịnh Phát và Nguyễn Đa Hải tiếp tục góp mặt, tạo nên bộ khung ổn định cho đội tuyển.

Đáng chú ý, futsal Việt Nam chào đón sự trở lại của hai ala kỳ cựu Trần Thái Huy và Ngô Ngọc Sơn, những cầu thủ từng góp công lớn trong hành trình lịch sử đưa futsal Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại VCK FIFA Futsal World Cup 2016. Sự trở lại của bộ đôi này không chỉ tăng cường sức mạnh chuyên môn mà còn giúp truyền cảm hứng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ.

Bên cạnh đó, HLV Giustozzi cũng trao cơ hội cho ala trẻ Nguyễn Tiến Hùng - tài năng trưởng thành từ lò Thái Sơn Nam TP.HCM, vừa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải futsal U20 TP.HCM mở rộng 2025. Sự góp mặt của Tiến Hùng được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới và tăng tính cạnh tranh trong đội hình.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tập huấn tại TP.HCM từ ngày 10/11 đến 10/12, trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.

Nội dung futsal nam của kỳ Đại hội năm nay có 5 đội tham dự, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Với lực lượng đồng đều, tinh thần quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu.

1.png
Trọng Đạt
#futsal Việt Nam #SEA Games 33 #đội tuyển futsal #giải futsal châu Á #bóng đá trong nhà Việt Nam #đội hình mạnh nhất #thể thao Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục