Liên đoàn bóng đá Thái Lan cử đoàn công tác sang xin lỗi ngay hôm nay sau vụ hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam

Trọng Đạt
TPO - Chiều nay 29/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiếp đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu, nhằm chính thức gửi lời xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025.

screen-shot-2025-10-29-at-101358.png
Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu đoàn công tác Thái Lan sang Việt Nam gửi lời xin lỗi trực tiếp.

Chiều 29/10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú sẽ tiếp đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) tại trụ sở VFF, sau sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025.

Theo thông báo từ FAT, ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch FAT phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển, sẽ dẫn đầu đoàn sang Hà Nội để trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Chủ tịch và Ban lãnh đạo VFF. Sự việc xảy ra vào chiều 28/10 khi quốc kỳ Trung Quốc bị hiển thị thay vì quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm đại diện cho đội tuyển Việt Nam trong buổi lễ bốc thăm.

Ngay sau khi sự cố, FAT đã thành lập Ủy ban xác minh để điều tra nguyên nhân và xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan. Đồng thời, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã gửi thư chính thức xin lỗi tới VFF và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Trong thông cáo phát đi, FAT nhấn mạnh: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức rõ và luôn tôn trọng sâu sắc tất cả các Liên đoàn thành viên, cũng như ý nghĩa thiêng liêng của quốc kỳ mỗi quốc gia - biểu tượng của bản sắc dân tộc. FAT thành thật bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về sai sót này".

VFF bày tỏ hy vọng VFF và nhân dân Việt Nam thông cảm, chấp nhận lời xin lỗi và hiểu rằng đây là “sai sót mang tính con người, hoàn toàn không có chủ ý thiếu tôn trọng”.

FAT khẳng định sự việc là bài học kinh nghiệm quan trọng, giúp đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự cẩn trọng trong mọi quy trình tổ chức, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất khi đảm nhận vai trò nước chủ nhà trong khuôn khổ các hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á.

Trọng Đạt
