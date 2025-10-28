Madam Pang gửi thư xin lỗi vì sự cố sai Quốc kỳ Việt Nam

TPO - Tối 28/10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã gửi thư chính thức tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Chủ tịch Trần Quốc Tuấn để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025.

Trong thư, Madam Pang viết: “Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất vì sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong Lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025, được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 28/10/2025".

Người đứng đầu FAT cho biết, bà rất buồn và lấy làm tiếc về sự việc, khẳng định đây là sai sót hoàn toàn không phản ánh tinh thần tôn trọng và trân quý mà Liên đoàn Bóng đá Thái Lan luôn dành cho Việt Nam cũng như các quốc gia thành viên khác trong khu vực.

“Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra", Madam Pang nêu rõ.

Bà cho biết FAT đã lập tức triển khai các biện pháp khắc phục, đồng thời rà soát và siết chặt quy trình tổ chức sự kiện, nhằm bảo đảm những sự cố tương tự sẽ không bao giờ tái diễn.

“Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và tất cả các bên liên quan vì sự việc này", Madam Pang cho biết, đồng thời bày tỏ mong muốn được trực tiếp gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong thời gian tới.

Kết thúc bức thư, Madam Pang khẳng định: “Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và cá nhân tôi vô cùng trân trọng sự thông cảm và ủng hộ liên tục của Ngài, đồng thời xin khẳng định lại cam kết vững chắc trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện của AFF do FAT đăng cai tổ chức".