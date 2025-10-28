Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

VFF yêu cầu AFF làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm futsal U19 & U16 Đông Nam Á

Trọng Đạt
TPO - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định đây là sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia và tinh thần đoàn kết ASEAN.

Chiều 28/10 tại Nonthaburi (Thái Lan), trong lễ bốc thăm Giải vô địch futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra khi quốc kỳ Trung Quốc đã hiển thị thay vì quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm đại diện cho đội tuyển Việt Nam.

Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi văn bản chính thức tới Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn bóng đá Thái Lan để phản đối, đồng thời yêu cầu làm rõ nguyên nhân của sự việc.

Trong văn bản, VFF nhấn mạnh đây là sự cố nghiêm trọng, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh quốc gia cũng như tác động không tốt tới tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

VFF đề nghị AFF làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, đồng thời đưa ra biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn ngừa những sai sót tương tự trong các sự kiện sau này.

VFF bày tỏ tin tưởng rằng AFF nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc và sẽ xử lý với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất, nhằm bảo đảm sự tôn trọng hình ảnh và biểu tượng quốc gia của các thành viên trong khu vực.

Theo kết quả bốc thăm, tại Giải vô địch futsal U19 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U19 futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan và Brunei. Bảng B gồm Indonesia, Myanmar, Malaysia và Campuchia. Giải sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 29/12/2025 tại Nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi (Thái Lan). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm trong bảng, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết để tranh suất vào chung kết.

Ở Giải vô địch futsal U16 Đông Nam Á 2025, năm đội tuyển tham dự gồm Thái Lan (chủ nhà), Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Brunei. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định hai đội có thành tích tốt nhất vào chung kết, trong khi hai đội xếp thứ ba và thứ tư sẽ tranh hạng Ba. Giải được tổ chức cùng địa điểm với giải U19 futsal Đông Nam Á 2025, tại Nonthaburi (Thái Lan).

Trọng Đạt
