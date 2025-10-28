Hàng loạt trọng tài dính vào cá cược, Mourinho đã đúng về bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

TPO - Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) vừa công bố thông tin gây sốc. Họ thừa nhận có tới 371 trên tổng số 571 trọng tài đang làm nhiệm vụ tại các giải đấu chuyên nghiệp tham gia vào cá cược. Số trọng tài này được xác nhận “sở hữu tài khoản cá cược thể thao”. Những lời thừa nhận này dường như chứng minh rằng Jose Mourinho đã đúng về bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Jose Mourinho từng phê phán bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ 'không trong sạch'

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Hacıosmanoglu tuyên bố: “Có 371 trong tổng số 571 trọng tài đang làm nhiệm vụ ở các giải đấu chuyên nghiệp sở hữu tài khoản cá cược, trong đó 152 người đang hoạt động cá cược thường xuyên. Đáng lo ngại hơn, có tới 42 trọng tài đã đặt cược vào hơn 1.000 trận đấu khác nhau.

Kể từ hôm nay, Ủy ban Kỷ luật sẽ bắt đầu quy trình xử lý vấn đề này. Trong thời gian ngắn tới, những người vi phạm sẽ bị chuyển hồ sơ lên hội đồng kỷ luật của TFF và chúng tôi sẽ áp dụng các hình phạt cần thiết theo quy định”.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, 371 trọng tài dính vào cá cược là số trọng tài làm việc trên toàn hệ thống bóng đá. Chỉ 7 người trong số này là trọng tài cấp cao, thường xuyên bắt các trận đấu ở Super Lig (giải VĐQG). Bên cạnh đó là 15 trợ lý cấp cao.

Nhưng với việc 22 người làm nhiệm vụ ở Super Lig tham gia cá cược thì có thể hiểu, số trận đấu bị thao túng ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ là không hề nhỏ.

Trước đây, Jose Mourinho từng nói rằng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ là một nền bóng đá bê bối và tham nhũng. "Thổ Nhĩ Kỳ cần làm sạch bóng đá của mình. Những trọng tài tham nhũng, những người lợi dụng quyền lực để kiếm chác trên bàn cược, họ phải bị trừng phạt đích đáng. Nếu không, niềm tin sẽ cạn kiệt và bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ phát triển được", Jose Mourinho nhấn mạnh.

Khi ấy, nhiều người hiểu rằng ông muốn ám chỉ đến việc các trọng tài ưu ái cho Galatasaray, đối thủ không đội trời chung với Fenerbahce, đội do Jose Mourinho cầm quân. Nhưng có lẽ chính ông cũng không nghĩ rằng số nhân vật bị phát hiện tham gia cá cược lại nhiều như thế. Trong bản danh sách do TFF cung cấp, thậm chí có 1 trọng tài một mình đã đặt cược 18.227 lần, với nhiều trọng tài đặt cược vào chính trận đấu mà mình cầm còi.

Những con số trên cho thấy bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ bị thao túng lớn đến nhường nào. Và tại Bồ Đào Nha, chắc chắn Jose Mourinho đang hả hê khi một lần nữa, những tuyên bố của ông được chứng minh là sự thật...